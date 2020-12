Aguado rompe a llorar en plena rueda de prensa: "No puedo olvidarme"

El vicepresiente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no pudo contener las lágrimas en su última rueda de prensa del año al recordar a "la gente que ya no está", en alusión a las víctimas del COVID.

"No puedo olvidarme de Isidro. No puedo olvidarme de Nini, que además de ser familia trabajó en Chamberí en el PP muchos años. No puedo olvidarme de tantas personas que ya no están, 70.000 compatriotas por los que tenemos que dar la batalla. Tenemos que replantearnos muchas cosas que hemos hecho mal como país, todas esas cosas que ahora tenemos la oportunidad de hacer mejor", dijo muy emocionado.

VÍDEO | Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, rompe a llorar al recordar "a los que ya no están" en plena rueda de prensa pic.twitter.com/oK6fhY4kaT — Cadena SER (@La_SER) December 29, 2020

Ayuso denuncia “el sectarismo el Gobierno”

La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido junto a Aguado y ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno de la pandemia. Denuncia “el sectarismo el Gobierno contra la Comunidad de Madrid” y considera que se ha discriminado a Madrid a la hora de repartir los fondos europeos: “Cataluña va a recibir el 17% frente a un 13% de la Comunidad de Madrid cuando ambas tienen el mismo peso en el PIB de nuestro país”.

Ayuso dice que “nunca se ha visto una arbitrariedad así” en materia económica e insiste en que Cataluña sale claramente beneficiado por el reparto de ayudas. Los madrileños van a recibir 400 millones de euros menos, que nos hacen falta para hacer frente a la crisis”.