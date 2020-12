Los sindicatos denuncian el aumento de contagio de sanitarios en los hospitales

Los sindicatos se muestran muy preocupados también por el aumento de contagios entre el personal sanitario. El Satse denuncia que, actualmente hay brotes importantes que afectan a profesionales sanitarios en el Hospital Peset de Valencia, con cuatro enfermeros que han dado positivo, en el General de Valencia con un brote que afecta a seis profesionales, en el de San Joan de Alicante, con tres brotes activos según Satse, y en el General de Alicante con dos brotes y ocho trabajadoras contagiadas.

Esta situación, que va a más, preocupa gravemente a la secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, Rosa Atienzar que pide a la Conselleria que adopte más medidas, porque se ha confirmado que el virus se contagia por las partículas que se quedan suspendidas en el aire o aerosoles, y hay muchos espacios en los hospitales que se han convertido en auténticos invernaderos de virus:

El sindicato Satse ha asegurado que los brotes entre los profesionales sanitarios son cada vez más frecuentes en la Comunitat Valenciana y manifiestan que no hay profesionales para sustituir a los que se contagian. Piden de nuevo a la Conselleria de Sanidad que realice PCR de manera obligatoria a todos los pacientes que ingresan en un hospital, y en los traslados de pacientes entre los diferentes Servicios.

La mayoría de los brotes y de los contagios aislados se están produciendo en Servicios no Covid, ya que el protocolo no establece que se hagan PCR a los pacientes que ingresan, únicamente a los que van a ser intervenidos, y no en todos los casos.

Según Satse, resulta paradójico que, para ingresar en una residencia sociosanitaria sea obligatoria una PCR, pero no para ingresar en un hospital.