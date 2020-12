Betancort: "del Gobierno de Canarias echo en falta que se trate a Teguise como se merece"

El alcalde de Teguise y parlamentario, Oswaldo Betancort, ha reconocido que en este 2020 “el balance es uno negativo a nivel sanitario y económico, y lamentar el fallecimiento de muchas personas en esta pandemia”, aunque por otra parte afirma que “si algo me llevo del 2020 es que ante las adversidades el ser humano se reinventa, se transforma y entiende que el esfuerzo colectivo es la clave del éxito”.

En cuanto a la situación del núcleo turístico de Costa Teguise, Betancort confirma que la situación es ‘muy complicada’ con “prácticamente el 60% de nuestros comercios cerrados, el 25% de la planta hotelera funcionando, tenemos 3.000 personas prácticamente en ERTE y vemos un escenario en los próximos tres meses de mucha incertidumbre”.

Es por ello que mira como motor generador de empleo la obra pública y privada. “Vamos a intentar que la obra pública salga en el mismo nivel que la obra privada, si bien hay tres o cuatro licencias que vamos a conceder en enero de rehabilitación hotelera que va a traer mano de obra a la zona, nosotros también tenemos que hacer obra pública. Vamos a lanzar en estos primeros meses del año toda la obra pública que tengamos con licencia. Otra cosa que vamos a hacer es seguir eximiendo de todo tipo de tasas e impuestos a nuestros comerciantes para intentar a ayudarles, y mucha dinamización social”.

El Alcalde de Teguise se ha referido también a las decisiones adoptadas por la Mesa Insular en la gestión de la crisis y ha explicado que “gracias a esas decisiones hoy tenemos pocos contagios en Lanzarote. Somos de Canarias una de las pocas islas que menos contagios tiene. La voluntad de la Mesa insular era tomar los acuerdos de forma homogénea, la decisión que se tomara desde Playa Blanca hasta Órzola debía ser la misma. El fruto está ahí, es criticable, pero la voluntad era no jugar con el esfuerzo de los sanitarios y las autoridades”.

Adelanta Betancort que los espacios deportivos permitirán la entrada de público “muy prontito, tan prontito como después de Reyes. vamos a aplicar esos protocolos de seguridad y traslado la decisión que se tomó en esa última Mesa Insular, es que esa desescalada deportiva sea en pocas semanas”, a expensas de la evolución de los contagios en Lanzarote.

También ha hablado del desbloqueo de asuntos cruciales para el municipio gracias a la Cooperación Interadministrativa con el Cabildo de Lanzarote en el que destaca Betancort “un proyecto fundamental que soñé hace cinco años que es la Residencia de Mayores. Es un proyecto fundamental para Teguise y para la isla de Lanzarote.Echo en falta que no se busque una ficha financiera de 15 millones de euros para ya estar trabajando sobre la ampliación de lo que vamos a inaugurar dentro de dos años, porque creo que va a ser obsoleto dentro de tres años y hay que buscar la financiación para hacer una segunda fase”.

“La relación con el Cabildo es de respeto institucional, y desde Teguise lo que pedimos es que se sigan manteniendo los planes de cooperación municipal, porque es una inversión que nos viene”, explica.

No ocurre así en el caso del Ejecutivo regional, al que el alcalde y parlamentario nacionalista reclama más inversión. “Llevamos dos años seguidos que en el municipio de Teguise se invierte cero euros por parte del Gobierno de Canarias. No es de recibo que el segundo municipio más importante de Lanzarote no reciba dinero ni en el saneamiento de la isla de La Graciosa, ni en planes de infraestructuras turísticas, ni prácticamente en nada” y asegura que se debe a “una estrategia de ‘en Teguise ni agua’”.

“Del Gobierno de Canarias echo en falta que se trate a Teguise como se merece”, sentencia.

Más allá de las inversiones en obra pública, a la que también se ha referido de forma positiva el Alcalde de Teguise, “hay una inversión que es social y para mi es la más importante. Creo que en este momento toda la reestructuración económica que hemos hecho en el municipio tiene que tener un fin social. Hemos puesto medio millón de euros para planes de empleo. De aquí a tres semanas tenemos que sacar a 150 personas a trabajar.También hemos hecho una inversión social de reconducir todo el gasto superfluo para triplicar en Servicios Sociales”.

En cuanto a las críticas recibidas por parte del PSOE sobre el uso del reconocimiento de deuda extrajudicial en reiteradas ocasiones, Betancort admite que “claro que hay reconocimientos y los habrá. Siempre que hay un reconocimiento hay una empresa que va a cobrar y hay un informe positivo. Vaya por delante que todo está dentro de la legalidad. Hay reconocimientos que se llevaban y ya no se llevan. Todo pasa por la Oficina de Contratación, que estaba muy débil, ahora la hemos potenciado y hemos puesto más recursos humanos pero necesita tiempo”.

En referencia a dichas críticas por parte de la oposición, Betancort añade que “al principio me criticaban por el rodillo de la mayoría, porque era un dictador y por un montón de cosas que he escuchado. Sí, lo soy, pero es que me dicen que tengo un diez en transparencia, así que todo lo que se ha buscado en ese sentido nada más lejos de la realidad”.

En ese sentido ha hablado del resultado positivo de la Auditoría de Gestión aludiendo a que “es el primer año que Teguise cumple con todos los parámetros. Hemos pagado más de 20 millones de euros a bancos, hemos bajado los impuestos, hemos subido el estado de bienestar, y en los primeros meses del año vamos a dar la noticia de que vamos a cancelar toda la deuda. Hoy puedo decir que tenemos un municipio saneado y que tiene capacidad crediticia”.

Betancort se ha vuelto a referir además a la falta de vigilancia, y al radar SIVE empaquetado y ‘despiezado’ para el cual se ha buscado una unidad móvil que cumpla con el cometido pero que tampoco está en funcionamiento, y ha advertido que “en este momento tenemos una deficiencia tremenda”.

“Es triste que en Canarias en este momento estemos dando esta imagen y sin medios. Y lo más triste es que vengan cuarenta ministros por aquí para nada. Al Gobierno de Canarias le ha faltado firmeza”, reclama.

En respuesta a la pregunta de si considera que los Presupuestos de Canarias satisfacen las necesidades de Lanzarote y La Graciosa, Betancort ha respondido que “no. Se satisfacen las necesidades de los gomeros. Y no es que lo diga en términos de envidia, todo lo contrario. Ojalá todas las islas fueran como La Gomera. Ellos entienden que son la piedra angular del Gobierno y saben que piden tres y le dan cinco”, pero entiende el parlamentario nacionalista que “no hay una equidad en la distribución de lo que se está repartiendo”.

Entrevista completa al alcalde de Teguise y parlamentario, Oswaldo Betancort, en SER Lanzarote: