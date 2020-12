Continúa la incertidumbre con Gibraltar a unas horas del brexit

No queda nada, el tiempo se nos echa encima y los negociadores no han llegado a un acuerdo que alivie la situación de la frontera de Gibraltar una vez que esta se convierta en frontera exterior de Europa con lo que ello supone, porque ya no se trata solo del paso de los trabajadores transfronterizos, es que si no entran mercancías o turismo u otras muchas cosas con fluidez entonces no habrá trabajo para las 15.000 personas que se estima cruzan la frontera diariamente para trabajar.

Por nuestro programa ha pasado Javier de la Torre, gerente de la agencia logística Pérez Muñoz. Buena parte de su negocio lo realiza a través de la frontera gibraltareña. Instalada en La Línea desde 1995, el gerente de Pérez Muñoz piensa que "me choca oír hablar de brexit duro en la frontera gibraltareña. Gibraltar siempre ha sido frontera, ha tenido un régimen en el que ha estado sujeto a los documentos aduaneros para la importación y exportación de productos con Gibraltar". Una vez que se ha resuelto el tránsito de los trabajadores transfronterizos "en el tránsito de mercancías este seguirá existiendo, tendrán que seguir sacando su residuos y tendrán que recibir la mercancía que necesitan para vivir".

El presidente de la Cámara de Comercio en el Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, ha expresado la preocupación de la entidad cameral ante la consumación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 1 de enero sin acuerdos concretos sobre la futura relación de la comarca con la colonia británica de Gibraltar. "Solicitamos a los gobiernos de España y de Reino Unido que se despejen todas las dudas ante cuestiones capitales para la actividad empresarial, laboral y social del Campo de Gibraltar –especialmente de La Línea de la Concepción- como es la movilidad por la Verja", ha reclamado Fenoy. "Conviene recordar que el Brexit es consecuencia de una decisión tomada unilateralmente por el Reino Unido y en el que se debe tratar de hacer un esfuerzo para conseguir el menor impacto posible sobre la economía y sus ciudadanos", ha querido apuntar.

También el secretario comarcal de CC OO y miembro del Grupo Transfronterizo, Manuel Triano se ha expresado en similares términos. "Estamos a horas de entrar en una nueva realidad jurídica que va a afectar a más de 300.000 personas. Asistimos expectantes y muy preocupados a esta nueva situación, quisiéramos hacerle llegar nuestro llamamiento a los negociadores respecto a la necesidad de que alcancen un acuerdo que permita desarrollar una zona de prosperidad compartida, tan necesaria para la Comarca del Campo de Gibraltar y para Gibraltar".