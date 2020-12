'Prudencia', por Emilio Ivars

Prudencia.

¡Ya tenemos aquí la primera! Sí, la vacuna ya llegó. Un rayito de esperanza, con prudencia, con mucha prudencia, pero no me digas que no se te ha subido un poco el ánimo desde que el sábado empezaste a ver esas imágenes de tus mayores recibiendo la esperada inyección que nos inmunice. Sí, he dicho bien: tus mayores; porque las fotos de ese día representaban a muchos abuelos y abuelas, a los tuyos, a los míos, a los de todos.

Y sí, he dicho prudencia también. De ello quiero charlar contigo en esta pizarra de fin de año. Piensa, en un momento, qué viene a tu cabeza con esa palabra: PRUDENCIA. ¡Anótalo en nuestra pizarra!

Conociéndote, estoy seguro de que tendrás en mente la templanza, la cautela, la moderación que crees necesarias en esta etapa que, aunque a algunos no les guste oírlo, puede ser el principio del fin de esta pandemia. ¿Y quiénes tienen que ser más prudentes? te preguntas. Pues comparto contigo que, por un lado, las ciudadanas, los ciudadanos tenemos que ser extremadamente cautelosos todavía, no relajarte, seguir a rajatabla todas las recomendaciones a pies juntillas y continuar con tu mascarilla, tu lavado frecuente de manos y la distancia de seguridad con otras personas. Sí, te mueres por dar abrazos, por comerte a besos a las personas que quieres, pero aguanta, aguantemos... Que la vacuna te dé alas para ilusionarte, pero manteniendo los pies en firme en la prudencia.

Por otro lado, sé que habrás apuntado en la pizarra a los políticos. ¿Dónde está la prudencia de los políticos en estos momentos? Llegan las cajas de vacunas a España y no se les ocurre otra cosa a algunos que decirte que por qué le han puesto la bandera, el escudo y la frase 'Gobierno de España'. ¡Ah amiga, amigo! Ellos pueden manejar la bandera en su balcón, en su terraza, en su coche, en los jardines públicos, en sus mascarillas, camisetas, gorras y ropa interior incluso. Pero les fastidia que tu escudo y el mío, tu bandera y la mía, tu gobierno y el mío, que es el de toda España, aparezca en una caja de vacunas, una caja que simboliza ese rayito de esperanza que te decía.

Sí, te hubiera gustado estar allí -como a muchos- para recibir esas primeras cajas. Sé que incluso lo hubieras hecho poniendo a todo volumen el himno de España. ¡Qué cosas! Algunos políticos, en cambio, no quieren ningún símbolo de que España, frente a la pandemia, merece estar junta y unida por sus símbolos. Irresponsables y radicales, lo más alejado de la prudencia y la templanza.

Nos quedan aún tiempos difíciles, pero con un esperado final del camino. Quedan muchas curvas que superar y volver a aplanar y retorcer. Quedan, por desgracia, muchas despedidas inesperadas. Sigue siendo prudente, sigamos siendo prudentes y digámosles a los que nos representan que ellos deben serlo más aún y alegrarse de los éxitos de España.

Sensatez, prudencia y cautela.

Nos vemos en la próxima pizarra, que será ya en 2021. ¡Feliz año nuevo! ¡Disfruta con los tuyos con respeto y prudencia!

Emilio Ivars