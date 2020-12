Hasta nunca 2020

Como cada año en esta época nos proponemos resumir este año 2020 y poner los pilares de una nueva época, porque el año 2021 es el inicio de una nueva época, más que un nuevo año sin más. En el año 2020 el protagonista fue el covid-19 y la pandemia mundial que generó y afectó a todos los rincones de nuestra vida.

Pero no todo fue coronavirus: 2020 fue el año en el que comenzaron grandes obras; el año en el que murió Julio Araújo, la única persona imputada por la desaparición de Sonia Iglesias, a la que se siguió buscando incluso en un antiguo pozo; 2020 fue el año en el que dos policías locales de Poio tuvieron que ser hospitalizados por la agresión que sufrieron en el poblado de O Vao de Arriba, suceso por el que se llegó a detener a 17 personas y tras el cual el patriarca gitano anunció que no se vendería más droga en O Vao.

Desde luego, el primer confinamiento marcó nuestras vidas. Los medios de comunicación fueron fundamentales a la hora de dar a conocer las decisiones que tomaba el gobierno en la gestión de los días más duros de la pandemia.

Unos hechos que podrían resumirse con estas fechas clave:

Desde la medianoche del 15 de marzo entraba en vigor el decreto de estado de alarma. Se restringían los desplazamientos a aquellos que sea de fuerza mayor. El Gobierno se convertía en autoridad única estando al frente de todas las fuerzas del orden y de los medios sanitarios públicos y privados.

La primera muerte por Covid-19 en Galicia fue el día anterior, el 14 de marzo, una mujer de 92 años ingresada en Povisa, en Vigo, y también la primera víctima en el área de Pontevedra, un hombre de 81 años ingresado en Montecelo que había llegado de Madrid.

El Ejército se despliega por las siete ciudades gallegas, que es donde hay mayor riesgo de propagación del coronavirus con el objetivo de frenar los contagios.

En el segundo día del estado de alarma los partidos gallegos acordaron suspender las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril.

El 17 de marzo militares de la Unidad Militar de Emergencias se despliegan por las calles de Pontevedra para controlar que se cumplen las medidas de confinamiento.

Mientras tanto, llegan los aplausos a los sanitarios a las 8 de la tarde y la canción del Dúo Dinámico Resistiré se convierte en el himno en la lucha contra el coronavirus.

El 20 de marzo de 2020 llega el primer paciente que tiene que ingresar en la UCI de Montecelo. Se confirma el primer paciente ingresado en la UCI de Montecelo y son 6 los fallecidos a causa de la Covid-19 en Galicia. Además, la Xunta impide la visita a los centros de mayores, nuevos ingresos y el traslado de infectados a otros centros e incluso a hoteles.

El 22 de marzo se registra el segundo fallecido en el área Pontevedra-Salnés: un vecino de Sanxenxo de 72 años ingresado en el Quirón Salud Miguel Domínguez. El conselleiro de Sanidade era entonces, Jesús Vázquez Almuiña.

El 26 de marzo Galicia suma diez nuevas víctimas mortales a causa del coronarivus en el peor día desde que comenzó la crisis sanitaria. Dos casos son en Pontevedra, se trata de un hombre de 74 años, que estaba en Montecelo, y otro de 81, que estaba en el Domínguez.

El 28 de marzo tiene lugar el cierre casi total de la actividad productiva. Pedro Sánchez anuncia en una comparecencia que prohíbe desde el lunes 30 de marzo y hasta el 9 de abril toda la actividad productiva que no sea de primera necesidad para contener la pandemia.

El 30 de marzo de 2020, en el área de Pontevedra O Salnés se superan los 300 casos activos de coronavirus por primera vez.

En Galicia se empiezan a conocer datos positivos como que, por primera vez desde que empezó la crisis sanitaria, desciende el número de hospitalizados por el coronavirus.

Mientras tanto, Pedro Sánchez prorroga el estado de alarma y el confinamiento 15 días más, hasta el 26 de abril, y advierte que habrá otras prórrogas. Además, anuncia que tras la Semana Santa volverá la actividad la industria y la construcción tras el parón de 15 días.

El 9 de abril se confirma el décimo fallecido del área de Pontevedra y el primero en el Hospital do Salnés: un varón de 76 años con patologías previas.

El 12 de abril fallece en el Domínguez la víctima más joven hasta ese momento en el área de Pontevedra O Salnés: un hombre de 59 años.

El 15 de abril se producen 112 altas médicas y la víctima 12 del área de Pontevedra O Salnés. El presidente de la Xunta pidió a Pedro Sánchez que articule una medida para que los menores puedan salir de sus casas, al menos un rato, acompañados de un adulto.

30 de abril de 2020: Los sectores llamados no esenciales volvieron a funcionar, en lo que algunos consideran una medida apresurada del Gobierno viendo las cifras de contagiados que se siguen produciendo todavía en nuestro país.

A estas alturas se habían producido más de 17.000 muertes en España, y por fin, el aplanamiento por fin de la curva de contagios.

Un mes después de conocerse el primer fallecido con coronavirus en Galicia, la comunidad suma 369 muertos por la pandemia, de los que el 43 % están vinculadas a centros residenciales de mayores.

Además de todo lo que tiene que ver con la pandemia, el narcotráfico fue de nuevo protagonista en muchas de las informaciones del año, de hecho, el 2020 comenzaba con los ecos del apresamiento del narcosubmarino en Aldán, y hubo más operaciones.

Los dos poblados chabolistas de O Vao, en Poio, volvieron a ser protagonistas de incidentes y redadas durante el 2020, incluso durante el confinamiento.

La primera gran operación policial del año tuvo lugar el 13 de marzo, horas antes del confinamiento por la pandemia. Fue la denominada Operación Tachuela que supuso la detención de 10 personas del Vao de arriba, miembros del mismo clan, acusados de trafico de drogas.

Pero el suceso más llamativo tuvo lugar el 4 de mayo a raíz del confinamiento contra la pandemia. Un grupo de vecinos intentó impedir la detención por parte de la guardia civil de un hombre de o Vao de Arriba que se había saltado el confinamiento y que tenía órdenes pendientes.

Mientras era trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, situada muy cerca del Vao, llegó al poblado, sin saber nada del suceso anterior, una patrulla de la policía local de Poio. Los dos policías fueron atacados violentamente por un nutrido grupo de personas armados con hachas, piedras, palos y todo tipo de objetos con los que destrozaron el coche patrulla y causaron lesiones leves a los agentes.

Los incidentes solo terminaron cuando el Vao fue rodeado por efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional e incluso policía municipal de Pontevedra. Unos sucesos que fueron grabados en video por los propios vecinos y difundidos a través de las Redes Sociales.

Como consecuencia de este ataque, fueron identificadas y detenidas diez personas del Vao de arriba. Pero estos incidentes tuvieron una consecuencia muy llamativa.

Un mes después, a comienzos de Junio, el patriarca de o Vao de arriba y el pastor protestante del poblado se presentaron voluntariamente en el Ayuntamiento de Poio, en la comisaría de Policía y en la Comandancia de la Guardia Civil para pedir perdón por los hechos, y prometer que no habría más trapicheo de drogas en este asentamiento chabolista. También dejaron claro que el Vao de arriba no tiene nada que ver con el de abajo. Llegaron a decir que son pueblos distintos.

El pastor protestante grabó incluso un video con su compromiso y atribuyendo al racismo la detención de las 10 personas acusadas de la agresión de los agentes.

A raíz de este compromiso público, la venta de droga en el Vao de arriba ha desaparecido en los últimos meses, según confirma el Concello de Poio. Pero la Policía y la Guardia Civil temen que se trate solamente de una estrategia por parte de los Patriarcas, dado que el trapicheo de droga no hizo más que trasladarse a otras ubicaciones fuera del Vao, a la ciudad de Pontevedra y a otros municipios del entorno, donde ya hubo varias detenciones, con narco-pisos e incluso comercios pantalla donde se vendía droga.

Las fuerzas de seguridad sospechan que esta decisión tendría como objetivo presentar una imagen de regeneración ante los tres juicios que se avecinan contra los patriarcas del Vao de Arriba y de Abajo. Tres juicios que sentarán en el banquillo a 40 personas de los dos asentamientos del Vao.

Sin embargo, la venta de droga sí parece mantenerse en el Vao de Abajo. De hecho a comienzos de Junio tuvo lugar otra operación policial en la que fueron detenidas 5 personas residentes en este asentamiento.

Medio centenar de guardias civiles entraron en el Vao con apoyo de perros y un helicóptero, tras realizar varias detenciones en Cambados, concretamente en os Caeiros y Oubiña. Según la Guardia Civil, este operativo permitió desarticular una red de distribución de drogas entre el Vao y el Salnés.

En todo caso, el alcalde de Poio dice que la presión policial sobre el Vao ha sido efectiva en este 2020. Si bien Luciano Sobral considera que la solución definitiva para estos asentamientos sigue siendo la urbanización de toda la zona. Un proyecto del Concello pero que requiere la aprobación de la Xunta.

Volvemos con temas que tienen que ver con la pandemia porque eso marcó y mucho el año en la Diputación de Pontevedra, a la hora de ayudar a los concellos más pequeños.

A pesar de la pandemia, el 2020 también nos dejó algunas obras importantes en toda la provincia, en unos casos terminadas y en otros aprobadas para su ejecución en 2021.

El proyecto estrella es la construcción de lo que la Xunta denomina el Gran Montecelo, el futuro Hospital del área sanitaria Pontevedra-Salnés. Un proyecto que sufrió un duro revés este año, al tener que se adjudicado dos veces. En el primer intento fue adjudicado a la única empresa que se presentó al concurso, y posteriormente anulada la adjudicación porque había muchas dudas sobre el presupuesto destinado para la obra.

La Xunta tuvo que acometer en noviembre una segunda adjudicación pública, incrementando el presupuesto en 15 millones de euros. El plazo para presentar ofertas concluye el 11 de enero, y la apertura de plicas se realizará el día 13. El Gobierno Gallego espera que las obras comiencen en el mes de Junio y que en ellas trabajen unas 2.600 personas.

La primera fase comprende la construcción de un nuevo edificio de diez plantas al lado del actual Montecelo. Un proyecto de 130 millones de euros con un plazo de ejecución de 42 meses.

En una segunda fase se conectarán los dos edificios y se procederá a la reforma del actual Montecelo, con un presupuesto de 25 millones de euros a mayores. El Presidente de la Xunta justificó el retraso del proyecto alegando que se trata de construir con garantías un gran hospital.

Pero sobre todo, el Gran Montecelo permitirá centralizar en el nuevo hospital todos los servicios que actualmente se encuentran repartidos entre el Hospital Provincial y Mollavao.

Si se cumplen los plazos, el nuevo Montecelo estará terminado en 2025.

Otro de los grandes proyectos que están en marcha es la llamada A57: la autovía que enlazará la N550 en Vilaboa con la carretera de Vilagarcía en Curro, Barro, y que pretende ser la gran circunvalación de Pontevedra.

El primer tramo de este vial está en obras, desde hace años, entre Vilaboa y a Ermida en Marcón, y acumula un retraso de 4 años.

Según el Delegado del Gobierno, Javier Losada, que visitó las obras en octubre, el objetivo es que este tramo esté terminado en el año 2022. Costará 80 millones de euros para 6 km.

El Delegado del Gobierno comprometió que el Gobierno Central concluirá esta conexión que se considera fundamental para la comarca de Pontevedra.

En esta visita a las obras, el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, pidió al Gobierno central que dé prioridad a esta circunvalación, que aún tiene pendiente de adjudicación y diseño dos tramos más: el de a Ermida y Pilarteiros; y el de Pilarteiros hasta Curro.

En obras está también el futuro paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, sobre la ría.

La primera fase entre la capital y el Nudo de Celulosas de 1.200 m está a punto de concluir con una inversión de 2 millones de euros. El segundo tramo hasta Placeres está previsto que esté terminado en junio e incluirá una pasarela metálica de 800 metros sobre la ría.

Pendiente queda una tercera fase para conectar este paseo peatonal desde Placeres a Marín, salvando el obstáculo que supone el puerto. El alcalde de Pontevedra destacó que una vez concluido en su totalidad se podrá caminar desde Bora hasta las playas de Marín, en un paseo peatonal y ciclista que abrirá además la ciudad a la ría.

De la que nada se sabe es de la llamada Variante de ALBA, que unirá las carreteras de Vilagarcia y Santiago en Pontevedra, y que la Xunta paralizó después de tener aprobado y presupuestado el proyecto, ante las movilizaciones de los vecinos de Campañó.

El 2020 nos deja en obras la nueva estación intermodal de Pontevedra, que unirá las estaciones de autobuses y ferrocarril.

También se presentó el proyecto y se aprobaron los primeros trámites para construir una nueva Residencia de Mayores en la capital, concretamente en la calle Doce de Novembro.

El Gobierno Central aprobó 2,2 millones de euros en los presupuestos del Estado para iniciar en el 2021 la remodelación del Nudo de Bomberos y los nuevos accesos en la zona norte de la ciudad de Pontevedra.

En agosto se inauguró la primera Via Verde de la provincia de Pontevedra. Un vial de 9 km para uso peatonal y ciclista aprovechando el viejo trazado ferroviario entre Vilagarcía, Caldas y Portas. Un proyecto financiado en su mayoría por la Diputación de Pontevedra, con apoyo económico de los concellos y la Xunta.

En materia sanitaria, en noviembre a Estrada estrenó su nuevo centro de salud, en a Baiuca, tras una inversión de 4 millones de euros, que el Presidente de la Xunta destacó en su inauguración.

Precisamente este centro de salud acaba de ser elegido por quinta vez como el mejor centro de salud de España, no por las instalaciones, sino por la profesionalidad de sus trabajadores.

La Xunta aprobó la licitación de las obras del nuevo Centro Integral de Saúde de Lalín por un importe de nueve millones de euros. Está previsto que las obras comiencen en primavera, con un plazo de ejecución es de 18 meses.

Y La Xunta también aprobó los primeros trámites para la construcción de la futura autovía entre a Estrada y Santiago. Se trata de 7,5 kilómetros de una autovía autonómica libre de peaje con un presupuesto de 48 millones de euros.

Varias de esas grandes obras son en la capital en Pontevedra.

El año 2020 trajo novedades importantes en las conexiones ferroviarias entre Pontevedra y Madrid. Un anticipo de lo que será la comunicación por ferrocarril con la llegada del AVE.

En materia de infraestructuras, el año nos deja también una sentencia histórica contra los peajes de la Autopista del Atlántico y el anuncio de la rebaja en los peajes.

Por ferrocarril, desde este año estamos más cerca de Madrid. En octubre se recortó en hora y media la duración del viaje con la entrada en servicio del tramo del Ave entre Zamora y Pedralba. Aun así el tiempo de viaje entre Pontevedra y Madrid aun dura 5 horas y 10 minutos. Una distancia que sin embargo sitúa al tren como alternativa real al automóvil según destacó el propio Ministro de Fomento, José Luis Abalos.

Aprovechando esta inauguración, Renfe implantó la conexión de Pontevedra con Madrid a través de Santiago, y puso en marcha un nuevo servicio con trenes Alvia: seis enlaces al día, cuatro directos y dos con enlace en Santiago. Y por primera vez Vilagarcía pasó a tener un enlace directo con Madrid. Unos cambios que desde el PSOE se calificaron como históricos para Pontevedra y Vilagarcía, según el diputado pontevedrés Guillermo Meijón.

Según el Gobierno, la llegada del AVE a Galicia tendrá lugar en el segundo semestre del 2021, y reducirá aun mas los tiempos de viaje, dejando Pontevedra y Vilagarcía a 3 horas y 10 minutos de Madrid.

En materia de Infraestructuras, la Autopista del Atlántico fue centro de atención por varias causas.

Una de las buenas noticias del año llegaba en Octubre. El Gobierno Central anunció que destinará en 2021, 55 millones de euros para rebajar los peajes en la AP9, subvencionando el peaje de regreso si se efectúa en el mismo día. Además el tramo entre Redondela y Vigo pasará a ser gratuito.

La medida fue incluida en el acuerdo entre el BNG y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Y los nacionalistas se encargaron de rentabilizar su papel en Madrid, según resaltó Ana Pontón.

Pero la Autopista del Atlántico fue también protagonista en el inicio del 2020. En febrero conocimos una sentencia histórica contra AUDASA.

El juzgado de lo mercantil 1 de Pontevedra sentenció que la concesionaria de la autopista actuó de manera «abusiva» al cobrar íntegramente los peajes durante los 40 meses que duraron las obras de ampliación del puente de Rande, entre los años 2015 y 2018.

La sentencia señala 81 incidencias con atascos y problemas de circulación, y deja la puerta abierta a los usuarios que se vieron afectados para solicitar la devolución de los peajes. Para ello tendrán que acreditar que circularon por el tramo Pontevedra-Vigo en los días y en las franjas horarias señaladas en la sentencia.

A la iniciativa emprendida por la Fiscalía se habían sumado al menos unos 65 conductores representados por la asociación Adicae, y unos 220 agrupados en la asociación En-Colectivo. Ambas asociaciones de usuarios destacaron que se trata de una sentencia histórica contra Audasa.

No obstante, el Veredicto aun no es definitivo. Audasa recurrió la sentencia alegando que el contrato de concesión no le permite rebajar las tarifas. Y la Fiscalía también presentó recurso pidiendo que la devolución del dinero se extienda a todos los usuarios que circularon por la autopista durante los tres años y medio que duraron las obras, y no solo a los que lo hicieron durante los 81 incidentes enumerados en la sentencia.

El año 2020 supuso por fin un impulso al saneamiento de la ría de Pontevedra después de años de paralizaciones desde la Xunta y el Gobierno Central.

La Xunta licitó la mejora y ampliación de la depuradora de Placeres a la empresa Acciona por 13 millones de euros; y el nuevo emisario submarino que fue adjudicado a Copasa por 10 millones de euros. Dos proyectos que forman parte de la mejora del saneamiento de la ría de Pontevedra, y qe benefician a la capital, Vilaboa, Marin y Poio, y que en teoría está dimensionado para una población de 300.000 habitantes, con un horizonte hasta el año 2042.

Sin embargo contra este proyecto de saneamiento integral de la Ría se posicionó el BNG desde el ayuntamiento de Pontevedra. También la APDR por entender que no es la solución adecuada. Ambos piden depuradoras más pequeñas en cada municipio y que no se centralicen todos los vertidos en una mastodóntica depuradora en Placeres.

También los vecinos de esta parroquia se movilizaron en contra de la ampliación de esta depuradora. Carmen da Silva concejala del BNG en el ayuntamiento de Pontevedra criticó abiertamente el Plan redactado por la Xunta para el saneamiento de la ría.

El saneamiento de la ria de Pontevedra se completará con el proyecto de la empresa pública ACUAES que mejorará el saneamiento en Raxó y en Sanxenxo, con una inversión de 16 millones de euros.

Un proyecto aprobado en pleno en la última semana del año por ambos concellos. El objetivo es que las obras puedan comenzar en 2021 y que estén terminadas en 2023. Ambos alcaldes, Telmo Martin y Luciano Sobral, consideran que se trata de una obra fundamental para los dos municipios.