Despedida agridulce de 2020 para Osasuna

Osasuna no podía despedir de otra forma este fatídico 2020. Un partido marcado por la temprana expulsión del portero Rubén Martínez precedida de una jugada polémica en el área del Alavés. Los de Jagoba Arrasate en inferioridad numérica adelantándose en el mercador en el inicio de la segunda parte con gol de Torres. Y el empate visitante con el VAR decretando penalti una acción dudosa de Oier en la frontal del área para el gol desde los once metros de Lucas Pérez. Al final un empate con sabor agridulce por los méritos de Osasuna jugando con uno menos durante gran parte del encuentro y de nuevo con decisiones arbitrales cuando menos discutibles como no una vez más en contra de los rojillos.

El Sadar acogía el último partido de liga del año en un derbi ante el Alavés que tuvo de todo menos desgraciadamente público por culpa de la dichosa pandemia. Un inicio de encuentro trepidante con la primera ocasión para Osasuna. Gran acción individual de Calleri para marcharse por línea de fondo y asistir a Budimir cuyo remate se estrellaba en el poste. Jugada mal anulada por el asistente desde una posición casi imposible de ver con incluso un posible penalti sobre Budimir en el rechace. Sin tiempo casi para revisarla rápida contra del Alavés con Dayverson anticipándose a Rubén Martínez en la frontal del área y el portero rojillos expulsado cuando solo se habían cumplido 10 minutos de juego.

Jagoba Arrasate se veía obligado a recomponer el equipo. Retiraba a Budimir una de las novedades junto a Nacho Vidal, Aridane y Oier, para dar entrada a Sergio Herrera. Con 10 futbolistas desde el minuto 10, Osasuna supo controlar el encuentro y solo a la salida de un córner tuvo opción de adelantarse el Alavés con un remate de cabeza cruzado. La ocasión más clara la tuvo al filo del descanso Osasuna con Rubén García estrellando en el poste un lanzamiento de falta directa.

Al paso por vestuarios cambio de delanteros en ambos conjuntos, Enric Gallego sustituyó a Calleri mientras Lucas Pérez hacía lo propio por Deyverson también con amarilla. Un magnífico contragolpe iniciado por Oier con apertura con el exterior para Gallego era enviado al fondo de la red por Roberto Torres entrando desde atrás en carrera. Se adelantaba Osasuna en el marcador pese a estar en inferioridad numérica. Poco duró la alegría rojilla. El VAR esta vez sí entraba a revisar una falta de Oier al borde del área para convertirla en penalti pese a las dudas que genera por muchas repeticiones que veas la acción. Lucas Pérez se encargaba de transformar la pena máxima y empatar el encuentro. Aún tuvo la última Osasuna para ganar pero el remate de cabeza de David García salió rozando el poste.

Al final punto con sabor agridulce para Osasuna que pese a jugar con 10 gran parte del encuentro estuvo cerca de romper la racha sin ganar. 9 partidos sin saborear una victoria, desde la celebración del Centenario el pasado 24 de octubre ante el Athletic. Desde entonces 6 derrotas y 3 empates, 3 puntos de 27 posibles que dejan a Osasuna penúltimo a 2 puntos de la permanencia. Y un inicio de 2021 de órdago con la visita el domingo a Anoeta antes de recibir al Real Madrid en el Sadar y entre medias, el día de Reyes, la Copa en Olot.