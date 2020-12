Carta al 2020

Mi poco querido 2020,

Parecía que no iba a llegar nunca este día pero ya estamos aquí. A pocas horas de decirte adiós para siempre. Y sé que no está bien hacer leña del árbol caído y más cuando estás agonizando y dando casi tu último aliento pero es que has sido, y perdón por la palabra , un año de mierda. Dabas tus primeros pasos como un año cualquiera, con la típica cuesta de enero, el aumento leve del paro y con los preparativos del Carnaval. Pero ya sacaste la mala leche en febrero. Todavía tengo la lengua seca de la pedazo de calima que nos mandaste y aún se me humedecen los ojos cuando veo calcinada, aún más, la cumbre de Gran Canaria. Aunque lo mejor te lo guardabas para marzo. Preparando, a fuego lento, una pandemia que la humanidad no sufría desde hacía un siglo.

15 días de confinamiento a los que se sumaron otros 15, y otros más y otros... y así hasta tres largos meses. Nos dejaste sin primavera, sin besos, ni abrazos, encerrados en casa con miedo a enfermar. A los niños sin poder ser niños, a los mayores los hiciste más mayores y, ni siquiera, nos diste la posibilidad de despedir a los que se iban para siempre.

2020 dejaste a muchos sin trabajo y sin esperanza. O lo peor, con la falsa esperanza de que todo iba a ser un problema de días cuando nos has dejado un marrón que durará años. Sin turistas, con hoteles vacíos que luego llenaste de personas que huían de sus países porque lo estaban pasando aún peor que nosotros. Tirados en un muelle que nos llenó de vergüenza y alimentando un racismo que, desgraciadamente, te va a sobrevivir.

Mi poco querido 2020, perdón por la palabra otra vez, has sido un año muy cabrón. Aún así te has topado con una especie que sabe sacar provecho hasta de los peores cosas. Nos prometimos ser mejores personas y, aunque pueda parecer que somos los mismos egoístas de siempre, hay gente que hoy es mejor gracias a ti. Hacen menos ruido pero están ahí. Ayudando a los demás en estos meses tan complicados, preocupándose por sus vecinos que gracias a ti conocemos mejor que nunca. Apoyando a las empresas de su barrio, defendiendo a los que menos tienen, preocupándose más por el planeta que al menos durante tres meses ha respirado algo de aire limpio, reivindicando el papel de la ciencia que hasta ahora habíamos ignorado. Al separarnos del resto has conseguido que cada uno se conozca mejor así mismo, has hecho que la humanidad sea más humana.

Mi poco querido 2020 has conseguido que muchos nos demos cuenta de cuáles son las cosas que de verdad importan en este vida. Y desde que te apagues esta medianoche vamos a intentar disfrutar de ellas como nunca antes lo habíamos hecho.

Atentantamente, deseando que te vayas y no vuelvas, David Perdomo.