Només una de cada cent farmàcies han fet Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació

Només l'1 per cent de les farmàcies s'ha acollit a un expedient de regulació temporal d'ocupació malgrat la caiguda d'ingressos. Bàsicament perquè són un servei essencial que han d'estar obertes 8, 13 o 24 hores i no tenen massa marge per reduir personal. De cares al 2021, baixaran lleugerament les farmàcies de torn ampliat.

El confinament també va afectar a les vendes a les farmàcies, que continuaven obertes les mateixes hores perquè són un servei essencial. Això ha fet que, malgrat la caiguda d'ingressos, només un 1 per cent es podien permetre reduir personal i acollir-se, per tant, a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. De fet, durant els mesos de tancament, només van tancar el 2% de les farmàcies a Catalunya, totes elles per problemes de Covid i el temps just per recuperar el personal.

Econòmicament, aquelles situades en zones residencials en van sortir més beneficiades, augmentant els seus ingressos fins un 10%, segons explica la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya a SER Catalunya. Per altra banda, les més perjudicades van ser les que es troben en zones de pas, oficines o segones residències, com per exemple a Platja d'Aro o a la Cerdanya. En aquest cas, les pèrdues poden arribar al 80%. Malgrat tot, "això implica mantenir tot el personal i mantenir tota l'estructura" comenta el president de la FEFAC, Antoni Torres, i aclareix que "se't tanquen tots els ingressos i has de mantenir les despeses complertes, sense baixar cap punt". Una situació que s'ha accentuat amb el toc de queda, ja que també han de mantenir la persiana amunt tot i la prohibició de sortir al carrer. En definitiva, una situació totalment diferent a la que viuen la resta d'empreses.

Torres demana a l'Administració que tiri endavant ajuts directes també per a aquests negocis. De fet, la patronal va fer una petició al Departament d'Economia perquè ho considerés: "No es tracta de recuperar la facturació ni recuperar el negoci, es tracta de recuperar els costos fixos que cada farmàcia ha hagut d'assumir per la obligació d'estar oberts", reclama.

Segons el tipus de servei, les farmàcies a Catalunya es divideixen segons si tenen un horari de 8 hores, o un torn ampliat que pot ser de 13 o de 24 hores. Aquestes dos últimes s'han trobat amb la problemàtica que no han pogut renunciar a la llicència ja que cada any han de renovar el permís i no es pot revocar fins que aquest ha caducat. Antoni Torres admet, però, que "està bé que sigui així, perquè tothom ha de tenir una farmàcia al seu abast" ja que "és el recurs sanitari més proper".

En aquest sentit, durant el 2020, totes les Àrees Bàsiques de Salut de Barcelona ciutat tenien com a mínim una farmàcia 24 hores. De totes elles, només dues no donaran aquest servei el 2021. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, perdrà una farmàcia de 24 hores i prop d'una desena que fan torns de 13 hores.