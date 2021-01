Los supuestos incumplimentos de un bar de copas de la localidad malagueña de Teba (3.800 habitantes) han provocado un brote de coronavirus que afecta, de momento, a casi un centenar de personas que estuvieron en este local el día de Navidad, el pasado 25 de diciembre.

La mayoría de los contagiados son vecinos de la misma localidad, tienen entre 18 y 40 años, y apenas un grupo reducido de unas once pesonas presentan síntomas leves. El consistorio, tras detectar el brote, pidió a los que presentan algún tipo de síntoma, o que acudieron aquel día al bar, que se confinaran para evitar la expansión del virus y se sometieron a una prueba PCR. Este mismo viernes, uno de enero, el ayuntamiento ha notificado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) los datos personales de 38 vecinos que han dado positivo en Covid-19 en las últimas horas. Todos estuvieron aquel día en el bar tomando copas. Estos afectados se suman a la lista que ya había confeccionado el ayuntamiento y remitido en los últimos días a la Junta de Andalucía.



El establecimiento, situado en la calle Albaicín del centro histórico del municipio, llevaba cerrado desde el pasado mes de marzo. Reabrió el día de Navidad, a las tres de la tarde, sin realizar ningún tipo de celebración. Se limitó a publicar en Facebook la reapertura. Durante la jornada se fueron uniendo clientes que iban entrando y salido del local sin que se cumplieran las medidas de control de aforo, ni respetanto la distancia de seguridad ni el uso obligatorio de la mascarilla, según sostiene el ayuntamiento en base a los testimonios que ha recabado de los que asistieron ese día al local y han dado positivo en las pruebas PCR. Extremo que el propietario del local, en conversación con la cadena SER, niega tajantemente.

El dueño detalla que, en todo momento, se cumplió el aforo establecido (seis personas como máximo por mesa y un metro y medio de distancia entre mesas) aunque reconoce desconocer el límite exacto de personas que tiene actualmente el local que estaba fijado entre 50 y 60 personas antes de la llegada del coronavirus. Respecto al uso de las mascarillas, el propietario detalla que "todo el mundo llevaba mascarilla pero es dificil tener que ir contínuamente dicíendole a los clientes que se pongan la mascarilla, y más cuando están consumiendo".

El local lleva unos quince años abierto al público en el pueblo donde hay otra decena de establecimientos de hostelería. En la actualidad esta cerrado (al igual que el resto de negocios) después de que el propietario diera positivo en Covid. "Tras el día de Navidad me dijeron unos conocidos que se habían contagiado y decidí hacerme la prueba por mi cuenta. He dado positivo y estoy confinada en mi casa, en buen estado, y sin abrir el bar". Sobre el brote que ha surgido, el dueño relata que "esto no se puede controlar. Seguramente alguien con coronavirus vino al local (sin síntomas) y a partir de ahí se fue propagando. Hubo mucha gente en la calle, en la puerta del local fumando y bebiendo. Yo cerrá a las diez de la noche, como era mi obligación, pero lo que después hizo la gente en la calle ya no es responsabilidad mía", cuenta el empresario que desconocía el volumen de contagios que había provocado este foco.

Entre los afectados, además de jóvenes de Teba, hay también contagiados en varias localidades vecinas como Ardales (2.500 habitantes) y Almargen (1.900 habitantes). En la primera localidad se han detectado, de momento, seis casos confirmados, según indican fuentes municipales, mientras que otros doce están a la espera de los resultados PCR. El alcalde de Teba, Cristobal Corral, asegura que lamenta lo ocurrido y que la prioridad ahora mismo es evitar la propagación de la pandemia. "He pedido a todos los vecinos que presentan síntomas, con sospechas o que estuvieron en el local ese día que se queden confinados en su casa. Temo que salgan más positivos en los próximos días".

El consistorio ha contado con la ayuda de los rastreadores del distrito sanitario de La Vega de Antequera para localizar a los afectados. De momento, se ha abierto una investigación municipal para esclarecer los hechos. El alcalde ha convocado para el próximo lunes una Junta Local de Seguridad con la Policía Local y la Guardia Civil. No se ha decretado el cierre del establecimiento porque el consistorio no tiene competencias para ello según explica el regidor.