El Villarreal necesita volver a ganar el derbi para no alejarse de la Champions

Villarreal y Levante estrenan el año en La Cerámica con un partido que ambos esperan les sirva para consolidar sus respectivos proyectos y reafirmar los objetivos para la presente temporada.



Mientras los locales necesitan volver a ganar en casa tras tres igualadas consecutivas y así mantenerse en puestos europeos, el Levante pretende ratificar a domicilio el cambio de tendencia que ya ha demostrado con sus tres victorias seguidas en su estadio.



El equipo de Unai Emery cerró 2020 con una derrota en Sevilla por 2-0 con lo que puso fin a una racha de dieciocho partidos seguidos sin perder y ahora necesita reencontrarse con el triunfo.



En el Villarreal a las bajas de larga duración de Alberto Moreno y Vicente Iborra, se suman las de Mario Gaspar, Paco Alcácer y Francis Coquelin, todos ellos lesionados con problemas musculares



Además, será duda hasta el último momento el defensa argentino Juan Foyth, que desde hace un par de semanas juega con molestias en un tobillo. Su ausencia, si se confirma, supondría un problema añadido para Emery, que ha utilizado a Foyth como centrocampista defensivo tras las ausencias de Iborra y Coquelin.



A ello se suma que el club todavía no puede contar con el reciente fichaje Étienne Capoue, un hombre contratado para jugar en esa posición, pero que todavía no puede ser inscrito.



El posible once estaría formado por Sergio Asenjo como portero, con una defensa integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza.



En el centro del campo, con Foyth en el equipo, estarán también Dani Parejo y Manu Trigueros, a los que acompañarán en ataque Gerard Moreno y Moi Gómez en las bandas, para jugar con el colombiano Carlos Bacca como punta referente.



El Levante regresa al campo en el que en esta temporada jugó dos partidos por las obras de remodelación de su estadio y lo hace en su mejor momento del curso después de haber sumado siete puntos sobre los últimos nueve en juego y con ganas de arrancar 2021 tal y como acabó el año pasado.



El equipo, sin embargo, llega muy mermado en defensa, pues Sergio Postigo acaba de incorporarse al grupo tras una lesión muscular, el portugués Rubén Vezo está confinado por COVID-19 y el gallego Rober Pier cumple un partido de sanción tras haber sido expulsado ante el Real Betis.



Además, el entrenador del Levante, Paco López, mantiene las bajas de José Campaña, Nikola Vukcevic y Enis Bardhi por lesión.



El técnico valenciano admitió en la rueda de prensa previa al partido que valoran la posibilidad de contar con Postigo, aunque llegaría muy justo, y si no está listo, su puesto en el eje de la zaga lo ocuparía Coke Andújar, que sería el acompañante del costarricense Óscar Duarte.



Tras las buenas prestaciones ante el Real Betis, Paco López mantendría su habitual 1-4-4-2, aunque Gonzalo Melero podría regresar al once inicial junto a Malsa en el eje de la medular, lo que desplazaría a Radoja al banquillo.



Los dos goles marcados ante el Betis dejan a Morales fijo en el once inicial y probablemente también en uno de los extremos, con De Frutos en el otro, y Dani Gómez y Roger seguirían juntos en ataque.