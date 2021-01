El Castellón y el Tenerife quieren alejarse del descenso

Castellón y Tenerife abren el 2021 en Castalia con un duelo marcado por la necesidad e ambos equipos de sumar para alejarse de los puestos de descenso, en el primero de los dos choques que sostendrán en cuatro días, pues este miércoles se medirán en Copa del Rey en el mismo escenario.



El Castellón cierra los puestos de permanencia como décimo octavo en la tabla y el conjunto canario le aventaja en un punto y en dos posiciones, por lo que la victoria se convertirá en un balón de oxígeno para el que la consiga.



El técnico del Castellón, Óscar Cano, mantendrá el bloque de las últimas jornadas, por lo que no forzarán su recuperación ni Carles Salvador ni Jorge Fernández, y mantendrá como referencia ofensiva a Igor Zlatanovic.



Los castellonenses quieren prolongar la fortaleza mostrada en las últimas jornadas en el estadio Castalia tras haber vencido en tres de los últimos cuatro partidos que han disputado como locales, sin haber encajado gol en los dos últimos.



El Tenerife afronta su primer partido del 2021 con el objetivo de lograr, por primera vez esta temporada, dos victorias consecutivas en liga que permitirían al plantel de Luis Miguel Ramis comenzar el año alejándose de los puestos de descenso.



Los blanquiazules cerraron el 2020 con un triunfo ante el Girona en el Heliodoro Rodríguez López (2-0), en un choque en el que se vio la mejor imagen del plantel chicharrerro desde la llegada de su nuevo entrenador.



Todos los jugadores del equipo que han comparecido públicamente han resaltado la importancia de la solvencia defensiva para continuar con el proceso de mejora del equipo, especialmente en evitar errores prescindibles que han lastrado sus aspiraciones.



La previsión es que Luis Miguel Ramis dé continuidad a su apuesta por dos delanteros, en concreto a la dupla ofensiva formada por Fran Sol y Manu Apeh, quienes fueron las referencias en ataque en el último partido.



Luis Miguel Ramis no podrá contar en este partido con los sancionados Nono, quien había sido fijo en sus planes, y Alberto Jiménez. Además, a la lista de bajas se unen los lesionados Ramón Folch y Jacobo González, además del mediapunta Borja Lasso, quien lleva sin jugar desde diciembre de 2019.



Ante las ausencias en la medular, y en la medida de que Gio Zarfino todavía no se encuentra en plenitud de condiciones tras su lesión muscular, Javi Alonso aspira a repetir titularidad en el centro del campo.



Alineaciones probables:



Castellón: Álvaro Campos, Guillem Jaime, Gálvez, Iago Indias, Satrústegui, Rubén, Señé, Arturo, Marc Mateu, César Díaz y Zlatanovic.



Tenerife: Dani Hernández; Moore, Sipcic, Wilson, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Javi Alonso; Shashoua, Álex Bermejo; Manu Apeh y Fran Sol.



Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán)



Estadio: Castalia



Hora: 14:00