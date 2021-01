El Gobierno Chivite plantea una nueva reforma del Mapa Local

El Gobierno de Navarra ha proyectado cuáles serán las iniciativas que sus departamentos llevarán a cabo este año 2021 en el ámbito normativo. El plan normativo anual, que adelanta la SER, recoge más de un centenar de iniciativas entre proyectos de ley, que deben pasar por el Parlamento, decretos y órdenes forales. Entre ellas, destaca la propuesta de una nueva reforma del Mapa Local, después de que en la recta final de la pasada legislatura se aprobara por 26 votos (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE) frente a 24 (UPN, PP y PSN) un nuevo marco legal que organizaba el mapa municipal en comarcas. Éste es uno de los aspectos que quedó pendiente de un consenso entre los actuales socios de gobierno en el pacto que hizo presidenta a María Chivite (PSN) en agosto de 2019. Aparece en el primer lugar de los proyectos normativos que se marca para este año el departamento de Cohesión Territorial que dirige Bernardo Ciriza (PSN).

Por su parte, el departamento de Educación plantea para este año un Decreto Foral para regular los programas de aprendizaje de idiomas en el sistema educativo navarro. De esta manera, la consejería que dirige Carlos Gimeno (PSN) establecerá condiciones concretas para estos programas, principalmente el de aprendizaje de inglés, PAI, cuyo desarrollo quedó pendiente la pasada legislatura con Uxue Barkos (Geroa Bai) como presidenta. Educación también establecerá un nuevo decreto foral para regular la admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación. La conocida como “Ley Celaá” respalda a las administraciones autonómicas para que distribuyan el alumnado entre las redes concertada y pública con criterios como la cercanía al centro, por ejemplo. Además, también deja de blindar la concertación de centros que separan por sexo a su alumnado, que queda en manos de cada gobierno autonómico renovar o no. El departamento de Educación ya había puesto en marcha normativa para distribuir de manera equitativa el alumnado con dificultades, que hasta ahora asumía en un alto porcentaje la red pública.

La consejería de Presidencia, mientras, plantea entre sus proyectos una nueva ley del Juego y la reforma de la regulación del Consejo de la Juventud, además de varios decretos sobre condiciones de trabajo de la plantilla pública. Entre ellos está un decreto que regule el teletrabajo en la administración foral. No aparece sin embargo en los proyectos de este departamento ni en los del de Relaciones Ciudadanas el nuevo decreto de uso del euskera en la administración. El pasado 3 de diciembre, la consejera Ana Ollo (Geroa Bai) afirmó en la SER que su departamento y el dirigido por el vicepresidente Remírez, (PSN) estaban ultimando ese decreto que debe sustituir al aprobado por el gobierno Barkos, que fue anulado parcialmente por el TSJN. No obstante, que no aparezca este texto en el plan normativo del Gobierno no significa que no se vaya a llevar a cabo, ya que este plan puede modificarse a lo largo del año.