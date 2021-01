Un inofensivo Castellón pierde en Castalia ante el Tenerife

Un solo remate a portería en todo el partido le bastó al Tenerife para sumar su segunda victoria consecutiva que le permite poner tierra de por media con el descenso y dejar al Castellón cerca de los puestos peligrosos.



El Castellón dominó el juego desde el primer instante. El equipo de Óscar Cano se hizo con el balón mientras que el Tenerife esperaba atrás con líneas juntas y tratando de evitar que los locales disfrutaran de espacios a través de los que pudiera generar peligro.



También el respeto entre los dos equipos y la importancia de los puntos en juego marcaron los primeros compases, aunque todo ello se lo quitaría el Castellón de encima a partir del minuto 20 cuando decidió dar un paso adelante para buscar el área rival.



La recompensa llegaría pronto, con un centro por banda izquierda al que se anticipa el lateral Guillem Jaime a Álex Bermejo que cometía penalti al empujar con el cuerpo al futbolista albinegro, aunque el meta Dani Hernández adivinó la trayectoria del disparo ejecutado por Marc Mateu –media altura y ajustado al poste derecho- evitando el primer tanto local.



El Castellón seguiría fiel a su idea de fútbol y mantenía el control del balón, aunque solamente un disparo de Rubén Díez desde la frontal del área creó peligro sobre la portería tinerfeña.



El conjunto de Luis Miguel Ramis no conseguía salir con velocidad y apenas inquietó la meta de Álvaro Campos. Solamente con un disparo muy lejano de Moore que se marchó altoen los instantes finales del primer tiempo.



Cambió la tónica tras el descanso con un Tenerife que decidió jugar más en campo contrario, cerrando aún más los espacios y evitando que el Castellón pudiera combinar en campo contrario. También se decidieron los jugadores de Ramis a colgar balones sobre el área castellonense.



Además, la doble sustitución de Ramis surtió efecto. La entrada de Vada y Pomares tuvo su recompensa dos minutos después cuando un centro por banda derecha de Moore servía para que Pomares adelantara al Tenerife tras rematar el balón ante Guillem Jaime sin que nada pudiera hacer Álvaro Campos.



La reacción local llegaría en los pies de Marc Mateu pero su disparo cruzado en el interior del área se marchó desviado.



Aún tendría la posibilidad otra de las sustituciones de Ramis, Zarfino, de poner tierra de por medio, aunque su remate de cabeza en el interior del área del Castellón no encontró el camino del gol tras marcharse junto al poste derecho.



En el minuto 93 pudo llegar el gol del empate de Cubillas pero no acertó en el área pequeña a empujar el balón con Dani prácticamente batido.