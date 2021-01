El Elche cae 1-0 en San Mamés y acumula ya diez jornadas sin ganar

El Elche C.F. cae en picado en la clasificación tras acumular diez jornadas sin ganar con su derrota en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Un gol de Iker Muniain en el minuto 24 de partido condenó a los ilicitanos.

Una acción en la que el conjunto vasco aprovechó los desajustes que genera en su banda el lateral zurdo Sánchez Miño. Williams aprovechó el error del argentino para poner un balón profundo a De Marcos cuyo centro medido lo remató a placer Muniain para batir al meta franjiverde Edgar Badía que no pudo evitar el tanto.

El Elche llegaba poco y no remataba entre los tres palos de la meta defendida por Unai Simón. El técnico Jorge Almirón, desde su confinamiento por el coronavirus, ordenó a su segundo, Jesús Muñoz, que realizara tres cambios tras el descanso.

Víctor, Josan y Lucas Boyé entraron en escena dejando en la caseta a Sánchez Miño, descolocado en la jugada del gol, a Pere Milla y a Guido Carrillo. Además, en el minuto 66 Rigoni sustituyó a Tete Morente que sufrió una lesión muscular. Almirón agotó las cinco permutas dando entrada al capitán Nino en el 77 por Raúl Guti.

El Elche gozó de una posesión estéril con demasiados toques, aunque llegó algo más al área local. Le faltó más ritmo y el Athletic daba la sensación de que controlaba sin dificultades el encuentro. Los rojiblancos perdonaron el segundo tras un gol bien anulado a Raúl García por fuera de juego de Álex Berenguer. Además, Williams estrelló un derechazo en la cruceta y Gonzalo Verdú, que sigue en un estado de forma colosal, salvó al Elche con dos acciones defensivas impresionantes.

Lucas Boyé tuvo una buena opción, pero en lugar de romper la pelota buscó un pase atrás que salvó la defensa vasca. El propio Boyé no llegó por poco a un centro con mucha intención de Fidel Chaves. Parecía imposible que llegara un gol del Elche. Sin embargo, Víctor Rodríguez estuvo muy listo botando rápidamente una falta desde el medio campo en el 88 para que Rigoni superase con un remate sutil a Unai Simón que salvó a centímetros de la línea de gol Óscar De Marcos.

Ahí se esfumó la oportunidad de igualar el choque y sumar un punto para un Elche que cae en picado y se sitúa cada vez más cerca de la zona de descenso en Primera División. No hay que perder la calma, pero es una situación preocupante que hará reflexionar al propietario, el argentino Christian Bragarnik. En su cabeza estará analizando el trabajo de su cuerpo técnico, la situación del equipo y las opciones que ofrece el mercado de invierno para mejorar la plantilla. No se puede reprochar nada a los futbolistas que lo dan todo, pero hace falta algo más.

New mail Copy

What do you want to do ?New mail Copy

Fe de errores

What do you want to do ?New mail Copy