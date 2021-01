Cierre de Supermercado Alejando, 44 años de servicio al público, ¡Gracias a todos!

El pasado sábado, 2 de enero, atendían a sus últimas clientas y amigos/as, en unas instalaciones de Supermercado Alejandro, en la calle General Fresneda, en pleno centro comercial de la localidad, que han sumado décadas ofreciendo los productos que más se ajustaban a sus gustos y preferencias, siempre con un servicio amable y familiar, con muchísimas horas de atención al público, contando en todo momento la confianza de los vecinos y vecinas, que han sabido, durante todos estos años, que encontrarían los productos de primera necesidad.

Antonio Ruiz, titular del establecimiento, Isabel Vílchez (esposa) y María del Mar, como empleada han sido los han atendido a todos los clientes durante los últimos años.

En la conversación con Antonio Ruiz, a apenas unos minutos de cierre definitivo, recordaba los primeros días, con su hermano Juanfra, con apenas 10 años se dedicaban a vender en los distintos cines de la ciudad, “… Aquí 44 años y 3 o 4 en mi casa…Con 7 u 8 años, ya estaba yo en los cines. Teatro Principal, Villaflores, Plaza de Toros vendiendo con la cestilla… Después empezamos a vencer en mi casa, ahí al lado, con mi padre, hasta que compro este local y lo herede yo de ellos…”.

Su carácter emprendedor hizo, que, con su hermano, el negocio familiar creciera y llegar a mantener hasta tres supermercados, en lo se convirtió en una pequeña cadena familiar, para cubrir todo el casco urbano, con establecimientos en calle General Fresneda, Paseo Primero de Mayo, conocidos como los 'Supermercados Hijos de Alejandro' y Ermita Vieja 'Centro Comercial Comprahorro', ante la competencia de las grandes superficies, de municipios cercanos, “… Nosotros ha sido la tradición, el tiempo de dedicación, más que clientes, era una amistad enorme de muchísima gente y nos da un apuro enorme… Hace un momento Francisco se ha ido llorando… Ha sido un servicio al público, buscando siempre el producto que más les puede gustar a los clientes… Ha sido un sacrificio, pero también una satisfacción, haber estado tantísimos años buscando lo mejor…”.

En todos estos años han superado momentos especialmente duros, con mención expresa, emocionado, al repentino fallecimiento de su hermano, Juan Francisco, con el que ha compartido, en todo momento el negocio familiar, y que ahora ofrece a cualquier joven emprendedor, que se quiera hacer cargo, “… Desde que le pasó eso a mi hermano, yo ya no quería seguir, si no hubiese sido por mi mujer, yo ya no hubiese seguido… Ese ha sido uno de los dolores más grandes, el perder a mi hermano… Siempre hemos sido una unión tan buena, en todos los aspectos, toda la vida juntos… Esto es muy sacrificado, hace falta mucho esfuerzo, tener las cosas claras y respetar a todo el mundo… Buscar que cosas se necesitan, que cosas hay que eliminar y que cosas hay que poner. Pero al final las cosas salen bien, con sacrificio y con amor, las cosas salen… Aquí hay una clientela buena, tiene un sitio bueno. Yo, a quién se quiera quedar, les voy a aconsejar, que deban de hacer…”.

Sus últimas palabras, Antonio Ruiz, han sido de agradecimiento a su pueblo, vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos con los que no ha dudado en colaborar en todo momento, “… Yo siempre mi pueblo ha sido mi pueblo, lo primero, dedicación para todas las cosas de mi pueblo, para hermandades, asociaciones. A mí me ha gustado, siempre, apoyar y estar a su lado… Como mi pueblo no ha habido nada y he trabajado por él, la vida ha sido así y podemos contarlo…”.

Dispuesto y preparado para buscar las alternativas en su nuevo tiempo libre, sobre todo dedicado a la familia, “… Las alternativas son los nietos. Tengo un nieto que es un primor, que llevo sin verlo nueve meses, y otro que viene de camino, que también se va a llamar Alejandro. Que nos sentimos bien, que es triste por lo que es, pero también es una alegría llegar… ¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!”.

Apenas a unos minutos del cierre, esta redacción tenía la oportunidad de hablar con Fermina, una de las últimas clientas, que apenas si se podía creer la noticia, “… Yo no lo sabía… Por ellos muy bien, muy bien, porque van a descansar, que llevan muchos años y ya han trabajado muchísimo. Y por otro lado, que me gustaría que estuvieran más… Que la muchacha y él son muy agradables…”.