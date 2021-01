¿Quién hay tras las cuentas que mejor 'venden' Málaga en redes y lo petan?

Diferentes estudios señalan que estamos, de media, unas dos horas al día enganchados a las redes sociales. Málaga es uno de los destinos turísticos y culturales que más viajeros atrae, por su historia, cultura, oferta; pero además la provincia acumula numerosos fenómenos y no solo meteorológicos, sino también deportivos provocados por el Málaga CF y por el Unicaja Baloncesto. Esta mezcla de pasiones ha llevado a un importante grupo de malagueños a volcar parte de su energía, y horas de ocio personal, en las redes creando perfiles que se dedican a 'vender' lo mejor que tiene Málaga y su provincia. Desde imágenes captadas por malagueños y visitantes, hasta las últimas noticias sobre sucesos que se producen y difunden los medios de comunicación, pasando por los amantes de la fotografía o los deportes. Hemos decidido 'destapar' quienes son estos malagueños encargados de gestionar las mejores cuentas que además lo petan con sus publicaciones y que, cada día, suman más seguidores en Twitter, Facebook, Instagram y, seguro que en breve también en la red Tik Tok.

Objetivo Tormenta. Cazador de tormentas. Galardonado por Aemet en 2020. Especializado en fotografía meteorológica.



'Objetivo Tormenta' es una de las cuentas más seguidas en Málaga. Cuenta actualmente con cerca de doce mil seguidores. La fotografía y la meteorología se entremezclan en un perfil que gusta mucho. David Mancebo, un joven de 33 años que trabaja en el Aeropuerto de Málaga, es su máxima responsable y encargado de gestionarla a diario. La cuenta surgió inicialmente como un perfil personal en Facebook pero terminó dando el salto a Twitter. El nombre, tal como explicado Mancebo, fue elegido a votación popular. Con 'Objetivo Tormenta' "persigo dar a conocer mi trabajo, mi pasión, que es la tormenta tanto en Málaga como en el resto de España ya que suelo recorrer todo el país", explica Mancebo en la SER.

🌩️🌩️OBJETIVO TORMENTA🌩️🌩️

Una pasión, una aventura y una forma de vida... Ser cazatormentas es sentir como sube la adrenalina en tu cuerpo a niveles insospechados... pic.twitter.com/Lc5KmUwLmA — Objetivo Tormenta (@objtormentas) May 21, 2020

"La respuesta de los seguidores es muy buena, estoy muy satisfechos y me demuestran mucho cariño a diario a través de la cuenta, sinceramente me llega a sorprender", añade Mancebo. "Desde pequeño me ha gustado asomarme a la ventana cuando llovía fuerte o había tormenta en mi ciudad, pero no fue hasta la adolescencia, cuando me aficioné realmente a la meteorología. Con la compra de mi primer libro , 'Observar el Tiempo', empecé a conocer los diferentes tipos de nubes y a fotografiarlas. En las primeras salidas a retratar tormentas tenía que pedirle permiso a mis padres para poder ir con algunos aficionados a la meteorología, como José Luis Escudero, pues yo aún era menor. Con la mayoría de edad y la posibilidad de coger vehículo, las opciones iban cambiando y poco a poco me he ido animando a alejarme más en busca de tormentas intensas, actividad que en los últimos diez años hago con más asiduidad", describe este aficionado. "He sido galardonado con varios premios de reportajes fotográficos y videos a nivel nacional por parte de la AME (Asociación Meteorológica Española), así como la publicación de varias fotografías en su revista. Además algunas de mis fotografías son portada de varios libros como '¿Estamos cambiando el clima?' de José Miguel Viñas o la reciente publicación de Aemet 'Climatología de descargas eléctricas y Tormentas..' de José Ángel Núñez, Jesús Riesco y Manuel Antonio Mora. Además tengo un blog con el mismo nombre, una especie de diario de mis cazas.

Storm Málaga. Datos, seguimientos y predicciones meteorológicas para la provincia de Málaga



'Storm Málaga' se ha convertido en un fenómeno en redes. Su trabajo en los momentos previos de una fuerte tormenta, durante la mismo, e incluso después de ella levanta pasiones entre los seguidores que colaboran para trasladarle, con imágenes, los efectos que puede provocar una lluvia o un rayo en un momento determinado. La cuenta la gestiona David Cortés, a sus 33 años y también empleado en el Aeropuerto de Málaga, relata que su actividad nació con el perfil Meteo Málaga en Facebook. Con el paso de los años decidió abrir la cuenta en Twitter que actualmente tiene cerca de 14.000 fieles seguidores y creciendo a diario. "No existía ninguna cuenta que diera información meteorológica, así que decidí dedicarme a ello para Málaga", cuenta Cortés.

"El nombre surge del término tormenta en inglés (storm) y las situaciones adversas de meteorología han hecho que logre muchos seguidores" describe este malagueño. "Por ejemplo, a raíz de la fuerte granizada que se registró en enero de 2020 muchos han empezado a seguirme para ver mis publicaciones, y la verdad es que me llama mucho la atención" añade Cortés. "Muchos bomberos de Málaga me agradecen la labor que realizo porque me dicen que no hay ningún medio que les avance los fenómenos meteorológicos que se pueden registrar en la provincia. Tengo muchos seguidores de fuera de Málaga, que me llegan a pedir las predicciones de sus localidades, y yo encantado de ayudar cuando puedo" asegura este aficionado a las redes, al Málaga CF (como se puede ver en las imágenes) y a la meteorología.

Orgullosos de Málaga. Mostramos Málaga con mucho orgullo.



La pasión por Málaga mueve a Fran Rico, trabajador de un centro comercial de la provincia con 40 años, que describe como persigue el objetivo de que "los malagueños se sientan orgullosos de su provincia". "Turismo, cultura e historia para malagueños y visitantes es el fin que tienen todas mis publicaciones" señala Rico.

"Los malagueños responden de forma muy buena. El que vive en Málaga no es nada indolente como se ha podido pensar. Valoramos cada vez más lo que tenemos en nuestra tierra. En Facebook tenemos más de 70.000 seguidores, al igual que en Instagram donde también estamos creciendo" añade este amante de las redes sociales que forma parte de una comunidad en plena expansión.

Twiteros de Málaga. Queremos compartir contigo lo mejor de nuestra tierra

Juan Ruíz, un profesor de secundaria de 44 años, es el perfil que se ocupa de Twiteros de Málaga en redes sociales. Asegura que la cuenta surgió con la idea de "ser una comunidad donde compartir los eventos y las historias más importantes que ocurren en Málaga y en la provincia".

A toda la comunidad twittera con nuestros mejores deseos para el nuevo año. Ojalá sigamos creciendo y compartiendo lo mejor de nuestra #Málaga pic.twitter.com/gdCm7NHmqP — Twiteros de Málaga (@TDMalaga) December 30, 2020

"Para ser una cuenta de aficionado, la respuesta es muy positiva porque se comparten muchas cosas tanto de malagueños como de extranjeros que realizan sus fotos en la provincia y las publican en la redes", relata este maestro malagueño. "Sobre todo temas de turismo e imágenes de nuestro tierra copan las publicaciones; aunque es verdad que durante el confinamiento se han compartido imágenes que han tenido que ver con la Covid"

Ser de Málaga. Espacio de encuentro entre malagueños/as y malaguistas de corazón

'Ser de Málaga' suma actualmente más de veinte mil seguidores de todo el mundo y se ha convertido en una revolución permanente. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con la Cadena SER de Málaga. Es uno de los perfiles más pegados a la actualidad de la provincia y la capital. Noticias, información de servicio, todo lo relacionado con el deporte malagueño, con las grandes aficiones de Málaga, además del turismo, cultura, historia... completan unas publicaciones en pleno desarrollo y que en los últimos años ha sumado una dilatada carrera en las redes sociales. Un imprescindible para quien quiera estar al día y disfrutar de Málaga casi al instante.

Welcome To Málaga. Especializado en el turismo de Málaga y la Costa del Sol

Su color amarilla es especialmente llamativo. Su presencia en las redes en Málaga se ha hecho fundamental, con cerca de 26 mil seguidores, y su esfuerzo esta muy centrado en 'vender' el turismo de la provincia tanto a los malagueños como a los visitantes que recalan en cualquier momento del año. 'Welcome To Málaga' podría usarme como una postal permanente de la ciudad y de los rincones más monumentales y visitados de la provincia. Pero su función va bastante más allá. En casos de emergencia, se convierte en una herramienta básica para informar. Desde hace años, este perfil lo peta con publicaciones que llegan a numerosas partes de todo el mundo. "El único propósito de la cuenta es que Málaga sea vista en todo el mundo, y poco a poco con el tiempo me he visto sorprendido de la capacidad de ello. Con el tiempo he aprendido cosas nuevas y mejorado. Una red social que no es sólo subir una imagen y ya esta sino que tiene un trabajo detrás grandisimo", describe Luis, un trabajador malagueño del sector de la seguridad privada que presume de que sus publicaciones "post y fotos llegan a EEUU Turquía o incluso china". "Ojalá pudiera viajar mucho más para llegar a todos los continentes y poder expandir mi proyecto. Me falta tiempo para ello", concluye Luis.

Málaga ayer y hoy. Ver y compartir fotos de Málaga de ayer y de hoy

La historia y las costumbres de Málaga y sus malagueños tiene un rincón particular en este perfil que suma ya cerca de nueve mil seguidores. Raro es el día que no publica una imagen histórica de la ciudad que rememora las tradiciones y la cultura de los barrios. Un paseo por sus publicaciones es echar atrás en la memoria de los malagueños.

¡¡Buenas noches #Málaga !! Nos despedimos con la Nevada de 1954 pic.twitter.com/P81lyfKO6V — Málaga ayer y hoy (@Malaga_AyerYHoy) January 2, 2021

Solo son un ejemplo de las numerosas cuentas en redes que se dedican a 'vender' lo mejor de Málaga. Hay muchas más, pero ya es cuestión de zambullirse en las redes sociales para toparse con ellas.