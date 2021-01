Buenos propósitos para recabar subvenciones europeas

El equipo de gobierno municipal arandino se compromete a trabajar desde comienzos de este año en la redacción de un nuevo Plan Director que marque los objetivos que se plantea el Consistorio hasta 2027 de cara a recabar subvenciones europeas. El pleno aprobaba la víspera de Nochevieja la prórroga del plan que contenía la hoja de ruta de 2014 a 2020 en este mismo aspecto. La concejal de Promoción y Desarrollo explicaba que la pandemia ha sido una traba para poder cumplir con el propósito de diseñar un nuevo documento antes de que terminara la vigencia de éste, por lo que era necesario adoptar este acuerdo para que no haya un vacío mientras sale a licitación el próximo. “Lo que queremos hacer a partir de enero de 2021 es sacar a licitación la redacción del plan director para hacer también juntamente con la empresa adjudicataria una serie de reuniones con todos los partidos políticos, agentes sociales, agentes empresariales, patronal, sindicatos, para que entre todos podamos definir qué es lo mejor”, detallaba Olga Maderuelo.

La edil popular explicaba también que el plan tiene tres objetivos. El primero es la mejora de los procesos municipales, en el que se encuadra la sede electrónica que ha visto la luz recientemente. El segundo es un plan de competitividad de empresas, donde está enmarcado el espacio de coworking que bajo el título de ‘Subterráneo’ se habilitó hace ya más de dos años en la Casa de los Fantasmas. Este servicio comenzará a funcionar en estos próximos meses de forma gratuita para acoger a los primeros emprendedores. La concejal justificaba que después de tanto tiempo todavía no esté abierto en que falta un informe sobre el precio público que debería tener. Hay un tercer objetivo que tiene que ver con la innovación social. Aunque todavía el Ayuntamiento no ha podido beneficiarse de ninguna de las ayudas europeas, la concejal confía en que puedan llegar con el nuevo documento.

En este aspecto, Podemos ponía sobre la mesa algunos objetivos que podrían servir para ello, como son la reapertura del tren Directo, la renovación de la red de aguas para eliminar las tuberías fabricadas con amianto o la modernización de los polígonos industriales. Andrés Gonzalo hablaba de la necesidad de que el Consistorio “se ponga las pilas” para no llegar tarde a las ayudas. “Podemos ver cómo están los polígonos industriales de Aranda, que necesitan una inversión urgente si los queremos convertir realmente el centro-norte de infraestructuras y de industria, pero tenemos que ponernos todos las pilas para que no se nos pasen los plazos”, alentaba el portavoz de la formación morada.

La prórroga del plan 2014-2020 se aprobaba finalmente con la abstención de PSOE, IU y Podemos, que consideran que las buenas intenciones que muestra se quedan en el papel y no se traducen luego de la misma forma en la práctica. En este aspecto, Olga Maderuelo defendía que muchos de los proyectos municipales tienen relación con las líneas maestras de este documento. “Es que este plan director no se ha dejado de lado, porque la feria de la formación profesional va en esa dirección, los foros de encuentros empresariales que hemos realizado, incluso la mesa de hostelería va en esa dirección, el observatorio de empresas obviamente también y se han hecho también en este año y medio campañas de atracción de talento, de concienciación de consumo local para ayudar a nuestra hostelería, porque realmente es un plan estratégico que nos guía hacia dónde tenemos que trabajar y una base que tenemos que cumplir entre todos y todo va a estar orientado hacia objetivos sostenibles, así que no me pueden decir ustedes que no se ha hecho nada”, se defendía Maderuelo.