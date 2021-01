Marian Muñoz y otras resistentes socialistas

En el capítulo 26, 'La Ventana de la memoria' pone el foco en la llamada violencia de persecución y, especialmente, en las mujeres socialistas "que vivieron la dictadura del franquismo y, más tarde, el totalitarismo de ETA", retratadas en el libro "Resistencia socialista en femenino. Violencia de ETA y mujeres del PSE desde la Transición hasta 2011", editado por Catarata y la Fundación Ramón Rubial. Sus autores, Sara Hidalgo y Ángel Comonte, han estado en el programa, acompañados de una de esas resistentes socialistas, Marian Muñoz, concejala durante 35 años en Iurreta (Bizkaia).

Según relata Hidalgo, con el libro "queríamos visibilizar y reivindicar a estas mujeres porque, al final, parece que la política de la clandestinidad y los años 80 la hicieron los hombres, cuando, en realidad, había muchas mujeres también en primera fila. Queríamos dar visibilizar el papel que tuvieron, no sólo en la consolidación de la democracia, sino también en la propia supervivencia del PSE".

Crónica estudiantil del atentado contra la casa del pueblo de Portugalete / Cadena SER

Comonte recuerda, especialmente, a una de esas mujeres, Maite Torrano, fallecida en el ataque con cócteles molotov a la Casa del pueblo de Portugalete. Comonte viene a la entrevista con la gacetilla que entonces editaba el grupo de tiempo libre al que pertenecía y la crónica estudiantil que hicieron de aquel atentado.

Marian Muñoz, veterana militante socialista y cargo público durante más de tres décadas en el Duranguesado, cuenta en primera persona su experiencia, desde la primera vez que escuchó hablar de ETA ("tenía ocho años cuando Franco murió y un profesor del pueblo, que era militar, fue amenazado y tuvo que marcharse con su familia"), pasando por cuando se afilió al partido ("no era consciente de dónde me metía, entonces ETA casi no atentaba contra políticos") hasta cuando se convirtió en objetivo de los terroristas ("era concejal de un pueblito en el que yo había nacido, yo he aparecido en tres comandos y el seguimiento me lo han hecho los compañeros de colegio").

"Los amigos desaparecieron cuando empezamos a llevar escolta; la familia nunca me ha echado en cara nada. Al final, no tenemos amigos y te limitas al partido", cuenta Muñoz, para quien fue duro acostumbrarse a la escolta. Sin embargo, reconoce, nunca tuvo miedo "porque con miedo no puedes vivir". La veterana socialista reprocha a las instituciones que "nuncia hicieron nada por nosotros" y lamenta el sufrimiento de su hijo, que "no ha olvidado nada, ha perdido todo y lo recuerda todo".

La reflexión final de este capítulo de 'La Ventana de la memoria' la firma el periodista de 'El País' Luis Rodríguez Aizpeolea, autor de los libros 'ETA. Las claves de la paz', 'Los entresijos del final de ETA' o 'El fin de ETA'. Aizpeolea recuerda que en este 2021 conmemoraremos el 25 aniversario de los asesinatos de Enrique Múgica y Francisco Tomás y Valiente y concluye, mirando al protagonismo político que EH Bildu ha adquirido en la política española: "La normalidad de este país no será completa hasta que el nucleo duro de Bildu no reconozca la injusticia de la violencia de ETA de la que fue cómplice".