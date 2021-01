Ontinyent i Benigànim es preparen per a la major cavalcada de la seua història

La nit de reis s'acosta, i a pesar que en aquesta edició de 2021 no serà igual, la màgia continua en gran part dels municipis de La Vall d'Albaida. Alguns han optat fins i tot per fer la calvalcada més llarga de la seua història perquè tots els xiquets i xiquetes puguen veure'ls. Es tracta per exemple d'Ontinyent i Benigànim.

En el cas d'Ontinyent el trajecte és 7 voltes més llarg que l’habitual, una decisió presa "per poder guarda les distàncies" segons explica la regidora de Festes, Ángels Muñoz. Un total de 10 kilòmetres per a la cavalcada més llarga de la història, amb la que l’Associació d'Amics dels Reis Mags i l’Ajuntament han volgut contribuir a què els xiquets i xiquetes puguen gaudir, malgrat tot, d’esta tradició, segons informava Muñoz.

L’itinerari partirà a les 17:00 hores des de la zona verda de El Salvador, en l’accés nord a la ciutat, per transitar posteriorment pels barris de Sant Rafel, La Vila, Llombo, Poble Nou i Sant Josep, amb una comitiva formada íntegrament per vehicles i carrosses, sense ballets, per tal d'agilitzar el pas. El recorregut detallat ha estat difos massivament en un díptic i també a través de les xarxes socials, demanant-se tant des de l’Ajuntament com des de l'Associació "que s’atenga a les indicacions que s’han fet per poder dur a terme una cavalcada segura, ja que la prioritat són la salut i els xiquets, i per fer açò posible hem de contribuir totes i tots”, destacaven.

Des de l'Ajuntament d'Ontinyent s'ha fet una crida al veïnat per continuar preparant les balconades no sols per rebre els regals dels Reis Mags d’Orient, sinó enguany també per contemplar la cavalcada d’enguany, adaptada a la pandèmia.

Benigànim també demana que veigen la cavalcada des dels balcons

En el cas de Benigànim els reis macs van deixar ahir un missatge per als xiquets i xiquetes aprofitant que el patge reial va visitar el municipi i recollit totes les seues cartes que van plenes d’il·lusió i bons desitjos.

Des de l’Associació Amics dels Reis de Benigànim han informat que els patges reials estan llegint les cartes i preparant tots els regals, que es repartiran demà 5 de gener, i recordeu que a Benigànim, igual que en Ontinyent, tindrà lloc la cavalcada més llarga de la història del municipi on els carrers de Benigànim s’ompliran de màgia i Els reis mags vos esperen als vostres balcons amb un gran somriure.

Des de l’Associació d’Amics dels Reis de Benigànim han volgut transmetre tranquil·litat a tots els veïns i veïnes, i “per la nostra part”, afirmen anem a complir totes les mesures sanitàries, al mateix temps demanem la vostra col·laboració per a evitar aglomeracions.

Farem un recorregut de més de 4 quilòmetres, on passarem per la majoria de les zones del poble, per evitar aglomeracions preguem a la gent que viu per on passa el recorregut que es quede als balcons, d’eixa manera deixem el carrer lliure per a l’altra gent.

Farem la cavalcada amb responsabilitat i ho farem pels xiquets i xiquetes del nostre poble. És una situació complicada anem a fer entre tots i totes que isca tot bé, i que els més menuts puguen veure des de la distància passejar als SSMM ELS REIS pels nostres carrers”, finalitzen.