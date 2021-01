La pandèmia empitjora a Catalunya mentre la vacunació avança al ralentí

El Procicat es reunirà avui dilluns per analitzar la situació a Catalunya, que ha empitjorat després de les festes de Nadal, i no es descarta l'adopció de mesures més restrictives per frenar la cadena de contagis.

"Les mesures que es puguin prendre estan totes sobre la taula i es prendran les que l'autoritat sanitària digui que són imprescindibles per poder controlar la pandèmia", ha assegurat la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, que ha subratllat que l'objectiu és "salvar el màxim nombre de vides".

Per això, si s'ha de tancar la restauració, "es farà", i possiblement es modifiquin els perímetres del confinament, en vigor fins al 11 de gener.

VIRUS EN EXPANSIÓ

La pandèmia no dóna treva a Catalunya: el risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement del coronavirus, ha experimentat un augment de 54 punts en una sola jornada, situant-se en 422, i la velocitat de propagació (Rt) de la COVID-19 ja arriba al 1,1.

Amb més de 1.480 nous contagis i 45 morts en les últimes 24 hores, la situació als hospitals també és alarmant, amb 81 nous ingressos, fins a un total de 1.940, i 12 pacients més en les UCI, en què ja hi ha 385 malalts.

Des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020, Catalunya ha registrat 405.124 infectats de COVID i 17.191 defuncions.

HOSPITALS A LA VORA DEL COL·LAPSE

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, ha advertit que l'increment de casos de COVID-19 ha generat una situació "preocupant" en els hospitals, "descontrolats" per la pandèmia, de manera que si no es prenen "mesures urgents" caldrà "prioritzar" l'atenció als malalts.

Deu dies després del Nadal la situació comença a estar fora de control, i quan es concretin els contagis de les celebracions nadalenques serà "molt complicada". "Anem molt tard", ha incidit abans de demanar mesures contundents per frenar els augments.

Per la seva banda, Clara Prats, investigadora del centre universitari de biocomputació BIOCOMSC de Barcelona, ha demanat als ciutadans que facin una quarantena voluntària des de Reis i fins a la tornada, el dia 11 de gener, dels nens a les escoles per evitar una explosió de la pandèmia.

LENTA CAMPANYA DE VACUNACIÓ

Mentrestant, la campanya de vacunació avança a Catalunya de forma més lenta del previst. Fins avui han rebut la vacuna de Pfizer / BioNTech un total de 7.774 persones, totes elles gent gran i treballadors de residències, fet que suposa el 0,1% de la població.

Catalunya ha rebut fins al moment 60.000 dosis d'aquesta vacuna, però s'han subministrat només el 13 per cent de les unitats, tot i que la Generalitat comptava amb tenir vacunades en dues setmanes a les 104.000 persones que viuen i treballen a les 1.408 residències de la comunitat.

Segons han explicat fonts de Salut, diversos problemes logístics i dificultats de tràmits i administratives han provocat aquesta situació.

Entre ells, el fet que moltes neveres per transportar les vacunes van quedar atrapades al túnel de Calais (França) durant el tancament fronterer amb el Regne Unit.

Són les neveres que la farmacèutica Pfizer demana que s'utilitzin per mantenir en bon estat les dosis de la vacuna i que serveixen per repartir-les a tots els centres de vacunació.

A això se sumen altra qüestions, com el fet que els equips de vacunació no han estat plenament operatius aquests dies, en part per coincidir en dates nadalenques, o que en molts casos es necessiti el consentiment dels familiars per vacunar la gent gran que viu en residències.

El dia 1 de gener, per exemple, a Catalunya només es va vacunar a dues persones.

ELS EXPERTS DEMANEN MÉS VACUNACIONS

Davant d'aquesta situació, els experts sanitaris demanen a la Generalitat d'accelerar la campanya de vacunació.

Àlex Arenas, professor de física computacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, assegura que l'actual estratègia "és molt lenta" i que si s'administren 60.000 vacunes setmanals es trigarien 3 anys en posar les dues dosis de la vacuna de Pfizer a 5 milions de persones a Catalunya.

"Podríem adquirir moltes vacunes d'Oxford-AstraZeneca i prémer l'accelerador", sosté el científic.

L'expert en estadística Gerard Giménez i Adsuar considera que "no es pot tolerar" que Catalunya avanci a un ritme tan lent de vacunació: "Hem de vacunar com si ens anés la vida, perquè ens va", assegura a Twitter.

També l'infectòleg Robert Güerri s'ha mostrat crític amb la gestió de les vacunes, tant la del Govern central com la del català, i ha pronosticat que els errors en aquesta planificació es plasmaran en dues onades més de l'epidèmia.

"Si no tenim clar que hem de vacunar, i que hem de fer-ho de forma massiva i el més ràpid i contundent possible, tindrem una tercera onada, que serà molt dura, en dues o tres setmanes. I si no actuem ràpid, també una quarta i una cinquena", ha declarat.

SALUT ANUNCIA VACUNACIÓ TOTS ELS DIES

Davant les crítiques per com es desenvolupa la campanya de vacunació, el Departament de Salut, que dirigeix Alba Vergés, ha anunciat avui que d'ara endavant es vacunarà tots els dies de la setmana, inclosos festius.

La conselleria ha reforçat els equips de vacunació, de manera que es treballarà ininterrompudament de dilluns a diumenge.

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha reconegut que potser han estat "massa optimistes" amb els terminis previstos, però s'ha mostrat confiada en què en les properes setmanes serà possible recuperar el temps perdut.

"Aspirem a posar totes les vacunes que ens arriben i, si en sobren, hem de tenir reserves"