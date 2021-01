Sigue empeorando la situación sanitaria en Motilla del Palancar

La localidad de Motilla del Palancar ha visto empeorar la situación sanitaria de forma drástica en apenas una semana. Si hasta el 31 de diciembre se notificaban 17 positivos por COVID surgidos tan solo en dos días, actualmente tal y como asegura el alcalde Pedro Javier Tendero, tan solo el Centro de Salud ha notificado alrededor de 47 casos a los que hay que sumar los que ha detectado el equipo de rastreadores que está trabajando en la localidad, y que previsiblemente se publicarán el próximo viernes por la Consejería de Sanidad.

Una situación complicada que puede empeorar ya que se siguen realizando pruebas PCR a los contactos de estos positivos. Lo único positivo es que la mayoría de los casos son leves y no requieren de hospitalización, pero asegura Tendero que no descartan que Sanidad tome medidas más restrictivas para la localidad en los próximos días, por ello apela a la responsabilidad individual para cortar lo máximo posible el contacto entre personas no convivientes.

Con respecto al brote que al parecer surgió en Nochebuena, asegura que es muy difícil saber si sólo salió de un sitio o de varios, y afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho controles en las calles y en los locales de ocio y, en esos momentos se cumplían las normas, pero si no reducimos el contacto es inevitable la expansión del virus. Hay que reducir el contacto a nuestros convivientes.

Aunque asegura también, que durante estos días ha habido sanciones por incumplimiento de medidas COVID, aunque obviamente, la Ley de Protección de Datos impide dar información pública sobre estas sanciones. Y espera que todos pongamos de nuestra parte para frenar la transmisión comunitaria y la expansión del virus, y para eso es imprescindible la responsabilidad individual.

Cabalgata de Reyes

Con respecto a la Cabalgata de Reyes asegura que se realizará con dos comitivas que recorrerán todo el municipio a pesar de las condiciones meteorológicas. Pide que todas aquellas personas que puedan hacerlo, lo vean desde sus ventanas y balcones para evitar que se junten muchas personas en la calle, y en caso de que sea inevitable salir a la calle, que se mantengan las medidas de distancia y seguridad.

Asegura que a pesar de las dificultades de esta semana no se han planteado suspender la Cabalgata porque creen que es un reconocimiento para los niños y niñas que siguen demostrando un comportamiento ejemplar en la situación tan compleja que les ha tocado vivir.

A partir de las 18 horas estas dos comitivas recorrerán la localidad durante toda la tarde.

Meteorología

Desde el consistorio están también preparados para el temporal que se espera a partir del jueves y que puede complicar la circulación en la localidad. Asegura Tendero que tienen material y personal preparado para echar sal en las zonas en las que sea necesario, aunque pide precaución, porque en ocasiones la sal no soluciona la situación y la mejor forma de evitar riesgos es no salir si no es necesario.