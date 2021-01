Ciudadanos muestra su decepción con la cabalgata de Reyes digital

El grupo municipal de Ciudadanos en el consistorio peñafielense ha repasado en palabras de su portavoz, Tomás Veganzones, toda la actualidad de la villa, que pasa evidentemente por las fechas navideñas y una cabalgata de Reyes diferente a la que lamentan no haber dado una solución más digna. "Nosotros -y yo más como padre- nos sentimos en un día como el de hoy de Reyes decepcionados con la suspensión y la pretensión del equipo de gobierno de realizar una cabalgata digital. Cómo le explicamos a los hijos que se van a hacer los Reyes en casi todos los pueblos de la comarca, y cómo en muchos municipios por seguridad decidieron hacerlo estático en infraestructuras grandes, por fraccionamiento de edades... ¿Por qué se dan todos los servicios en los pueblos de alrededor y aquí no? Es una mala gestión la que se está haciendo", especifica.

Un Veganzones que también ha repasado otras cuestiones como la marcha de uno de los agentes de la Policía Local, al que el propio concejal acudió a despedir. "Hay que darle las gracias al policía que se marcha porque se fue el último día y trabajando. Yo personalmente quise despedirme de él porque ha sido el responsable de la jefatura en los últimos años, una persona que se ha desvivido por el pueblo, viniendo hasta en días de descanso. Los tres agentes que tenemos viven en Valladolid. Y me sorprende que el alcalde se limite a avisar que se pierde un policía y ya nos vamos a lo que no han hecho los demás, en vez de agradecer. Y nosotros en tres o cuatro meses conseguimos para ellos nuevos recursos, reparando los dos vehículos, dándoles chalecos y móviles nuevos, lector de microchip para animales, dotación de linterna, aplicando servicios en binomio... Nos queda claro lo mal que estaban en dotación y el abandono que ha habido", explica.

Banda de música y retribuciones

Otro de los puntos del año, sin lugar a dudas ha sido a situación de la Banda de Música. Un tema que también quiso destacar Tomás. "No sabemos nada. No está abierto el proceso de licitación. En el último pleno se aprobó una enmienda que no entendemos mucho. Lo que quiere la banda es tocar, y para eso necesita un director. Peñafiel Futuro en una enmieda pide incrementar la asignación de la banda de 6.000 hasta los 12.000 euros. Nos llama la atención que no expliquen de dónde les quita. Parece que de las fiestas de San Roque, que no deben querer que haya porque dejan su presupuesto en 145.0000 euros. Y lo que hubieran querido los músicos evidentemente es tener un concierto de Reyes aunque no lo hubieran podido hacer presencial", comenta.

Por último, sobre las retribuciones, Tomás Vengazones asegura que la última cobrada como concejal por asistencia a un pleno fue de 98 euros. "Hemos visto un ataque masivo en el último año con ese tema, cuando quedó claro que nuestras retribuciones fueron menores que anteriores corporaciones. Y nos hemos llevado la sorpresa de que juntando las designaciones de los cuatro concejales y el alcalde en diciembre, superan los 10.000 euros, recibiendo el alcalde más de 2.000. Ellos dicen que han venido mucho a trabajar. Y como el alcalde viene a decir que si han hecho el doble y el triple que nosotros, que me explique entonces qué ha hecho el concejal de festejos y deportes si no hay ni festejos ni deportes. A ver si me lo puede justificar. O la de la concejala de obras, si no hay ninguna. O la concejal de cultura, cuando hay cuatro bolos que elige la técnica... Ahí tenemos récord. Supera el mes de mayo. Dos mil y pico euros en diciembre. Y la Junta de Gobierno que es un órgano colegiado, me llama la atención de que dicen que van a trabajar y no lo pongo en duda, pero no estamos ningún miembro de la oposición, y me llama la atención porque en el año que estuvimos nosotros nunca hemos fallado a un órgano colegiado. Y ellos desde junio, quitando una junta o dos, en las últimas siete y ocho han faltado concejales y hasta el alcalde alguna vez", sentencia.

La charla al completo con Tomás Veganzones puede reproducirse en el siguiente audio.