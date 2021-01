Ajenjo: "No vamos a dejar un verano sin música"

Ha sido un 2020 extremadamente raro. Un año en el que, por primera vez en más de 20 años, no se ha celebrado presencialmente un festival de altura que revoluciona la Ribera del Duero como Sonorama Ribera. Pero las miras, desde hace muchos meses, están ya puestas en su próxima edición, la de 2021, que aún se desconoce cómo será. Desde luego por ilusión no será, porque se ha ido acumulando, y por cartel tampoco, porque se repite el ya anunciado e incluso se anunciarán más artistas.

El director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, ha pasado este martes por los micrófonos de la SER. "No sé qué va a pasar, pero sí tenemos una buena perspectiva. Y sí sé lo que tenemos que hacer que es trabajar para tener alternativas. Dentro de una normalidad tener Sonorama sería una gran noticia, pero por volver a tener lo que hemos perdido. Pero tenemos que tener un plan b, no nos queda más remedio que estar en varios escenarios, nunca mejor dicho. Y nos gustaría tener algo en el centro, con control y seguridad, pero solo si es posible. Lo que tenemos claro es que no vamos a dejar un verano sin música", explica.

"Hemos sobrevivido de una manera sencilla. Hay una palabra que nos ha definido en estos 23 años y que tiene que ver con la coherencia, la forma de hacer las cosas, y una identidad clara que está asociado a nuestros orígenes y lo que nosotros sentimos, que es esa identidad de ser arandinos y que es difícil de entender si no se es de aquí. No realizar un festival hace tener una serie de pérdidas, de en torno a un 10% de nuestro presupuesto, entre un 300.000 y 400.000 euros. Y de ahí esa necesidad de ayudas institucionales que son más que razonables, y que suponen un 2% de nuestro presupuesto. Ha habido un gran acuerdo con el Ayuntamiento y la Junta, con la que estamos ultimando un acuerdo para la supervivencia de este festival durante al menos los dos próximos años. Y hay que dar las gracias a esos patrocinadores que nos han dado su apoyo y cariño, a la Ribera del Duero, a la Ruta... A todos los que confían en nosotros", explica.

Sonorama Baby

Uno de los elementos más destacados del festival, sin lugar a dudas, es su función integradora. Sonorama ha demostrado ser un evento para toda la familia, incluidos los más pequeños. Por ello, Sonorama Baby es un elemento diferenciador que además cuenta con el inestimable apoyo de la Ruta del Vino Ribera del Duero, y es algo que también ha dejado entrever el director del festival. "Los que nos hacemos un poco menos pequeños, porque no nos hacemos mayores porque no sabemos, nos damos cuenta de que el tiempo pasa. Tenemos la enorme suerte de haber sembrado para el futuro. Hay festivales que se han hecho viejos, y tenemos la suerte de tener un festival en el que el 80% de los asistentes están entre los 20 y 35 años. Pero Sonorama Ribera no son cinco días, son 365. Gente que pasa y para a dormir, a comer. A revivir. Y eso que estamos haciendo con la Ruta es crear cultura, y que los más pequeños valoren lo que tienen", sentencia.

La charla al completo con Javier Ajenjo puede reproducirse en el siguiente audio.