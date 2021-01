Unai Emery: "Tenemos aspiraciones en la Copa y respetamos mucho la competición"

El Zamora afronta el partido de este martes de la Copa del Rey, en el que recibirá al Villarreal, con todos sus jugadores disponibles y con la ilusión de comenzar el año ante un rival "del top 5" del fútbol español y uno de los grandes equipos de Europa.



El director deportivo del Zamora, César Villafañe, resaltó esa condición del club castellonense, lo que hace que sea "muy bonito y a la vez ilusionante" para un equipo de Segunda B recibir a ese rival copero en el estadio Ruta de la Plata, a las 19 horas, y poder hacerlo con público en las gradas.



Villafañe explicó a Efe que aunque algunos jugadores acabaron el año con problemas físicos, el descanso les ha venido bien y, salvo con Asiel que lleva toda la campaña de baja, el Zamora CF contará con todos los jugadores.

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró en la víspera de medirse al Zamora en la segunda ronda de la Copa del Rey que respetan mucho esta competición en la que asegura que tienen aspiraciones de competir por el título.



“El Villarreal por capacidad y por lo que supone poder aspirar a un posible título, debe afrontarla al máximo. La idea es alinear un once competitivo ante un equipo de Segunda B que está quinto en su grupo y que para ellos es una gran oportunidad de tener una mayor dimensión y reconocimiento al club, al técnico y a sus jugadores", indicó ante los medios.



"Vamos a sacar un equipo que nos de un alto nivel competitivo, jugadores que den el nivel y no pensando en dar oportunidades, pensamos en el rendimiento y son jugadores creemos que pueden dar un buen nive", señaló el técnico vasco, que se mostró esperanzado en que Etienne Capoue, nuevo jugador del Villarreal, pueda jugar. "Las perspectivas son optimistas y cuento con él", dijo del francés.



Aunque consciente de la diferencia que separa a ambos equipos, no renunció a tener un regalo de Reyes por adelantado con el pase de fase frente al Villarreal, para lo que el equipo rojiblanco competirá lo mejor posible e intentará hacer su juego habitual.



Al respecto, sostuvo que el Zamora no a va cerrarse para jugar a la contra, sino que intentará aplicar los mismos patrones que cuando se enfrenta en liga a equipos de Segunda B.



Pese a ello, admitió que con la calidad de los jugadores contrarios habrá momentos del partido en el que los de Unai Emery les van "a someter", pero "inicialmente vamos a afrontarlo como cualquier partido de liga".



Sobre el estado del campo del Ruta de la Plata, por las heladas de las últimas noches en Zamora, aseguró que las condiciones serán buenas y el césped no estará más duro de lo habitual, ya que lleva días sin jugarse en él y ha recibido los tratamientos necesarios para esta época del año.



Consideró que el hecho de que el Villarreal vaya a jugar con público tras meses sin hacerlo no le va a influir, ya que es un equipo acostumbrado a grandes escenarios tanto nacionales como internacionales.



El Villarreal tiene en la Copa del Rey puestas muchas de sus esperanzas de hacer algo grande. Llega a Zamora tras ganar su partido de liga frente al Levante, lo que les ha hecho recuperar el camino de la victoria, tras ver interrumpida su racha de veinte partidos sin perder, hace dos semanas en Sevilla.



El equipo amarillo presenta los mismos problemas de bajas por lesión, ya que siguen fuera del equipo los lesionados de larga duración como son Alberto Moreno y Vicente Iborra, a los que se suman también Paco Alcácer, Francis Coquelin o Mario Gaspar.



Bajas a las que se sumaría la ausencia del japonés Take Kubo, que se encuentra negociando su salida de la entidad, lo que le deja fuera de las convocatorias.



El técnico, además, debe hacer las rotaciones habituales en las competiciones de eliminatorias, ya sea Copa del Rey o Liga Europa y en esta ocasión Raúl Albiol y Alfonso Pedraza no viajan con el equipo, ya que se quedan en casa por decisión técnica.



La gran novedad puede ser el debut en el equipo de Étienne Capoue, que llega en el mercado de invierno, y ya ha sido presentado para poder jugar en este encuentro copero, aunque será duda hasta mañana, a la espera de que lleguen los papeles que certifiquen su inscripción y se pueda tramitar su ficha.



Alineaciones probables



Zamora: Villanueva, Crespo, Piña, Coque, Barra, Ramos, Juanan, Perero, Sergio García, Dani y Escudero.



Villarreal: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Estupiñán; Capoue, Baena, Trigueros; Pino, Chukwueze y Bacca.



Arbitro: Pizarro Gómez (colegio madrileño)



Estadio: Ruta de la Plata



Hora: 19.00