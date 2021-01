As Pontes baja al nivel básico de restricciones y Ferrol y Narón abandonan el perímetro conjunto, para quedar aislados de forma individual. El comité clínico que hace seguimiento de la evolución de la covid-19 en Galicia acordó ayer por la tarde rebajar las restricciones en As Pontes y Narón y mantenerlas en Ferrol.

De esta forma, en la localidad pontesa ya no hay límite de movilidad, mientras que Narón baja al nivel medio de restricciones y Ferrol se queda en el nivel de restricciones medio-alto. Esa diferencia de niveles de Narón y Ferrol conlleva el fin del cierre perimetral conjunto, por lo que desde hoy y hasta nuevo aviso no se permite ir de un municipio a otro. Es decir, que no se puede entrar ni salir de Ferrol. Y tampoco se puede entrar, ni salir de Narón.

Eso sí, mañana con motivo del día de Reyes sí se permitirá la movilidad entre Concellos, incluso en los que se encuentran perimetrados, entre las 06,00 y las 23,00 horas para las visitas familiares.

El alivio en las restricciones en As Pontes supone, además del fin del cierre perimetral, una ampliación del número de personas que se pueden reunir y más libertad para la hostelería. De esta forma, se permiten reuniones de un máximo de seis personas no convivientes, la hostelería podrá cerrar a las 23 horas y los aforos pasan a ser del 50% en el interior y 75% en terrazas.

Mientras, en Narón se permiten reuniones también de un máximo de seis personas no convivientes, la hostelería podrá cerrar a las 23 horas, pero los aforos serán del 40% en el interior y 50% en terrazas. En Ferrol se mantienen las reuniones de un máximo de cuatro personas no convivientes, la hostelería tiene que cerrar a las 18.00 horas y los aforos son del 30% en el interior y 50% en terrazas.

La hostelería ve con especticismo el fin del perímetro conjunto de Ferrol y Narón. Luisa Barros, gerente de la Asociación de hostelería de la comarca, asegura en Radio Ferrol Cadena Ser que la decisión del comité clínico es una mala noticia para el sector. Un sector, remarca, especialmente golpeado por las consecuencias de la situación sanitaria.

Barros considera que no tiene ningún sentido separar un municipio de otro porque el trasvase de vecinos de una y otra localidad es constante. Además, remarca que la hostelería están cumpliendo en un amplísimo porcentaje todas las medidas sanitarias para evitar contagios

La gerente de la entidad apunta que el sector de la hostelería está pasando una de sus horas muy bajas. Ya no es solo la mala campaña de estas Navidades, recuerda que tampoco han tenido campaña de Semana Santa ni de verano.

Muchos negocios están al límite, pasándolo francamente mal. Barros señala que la ampliación de una hora del horario de cierre desde nochebuena ha beneficiado sobre todo a los restaurantes, que pueden alargar un poco más la sobremesa, pero no ha tenido ningún efecto en cafeterías y bares.