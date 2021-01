5-2. La UD Ibiza hace historia en la Copa del Rey con una 'manita' al Celta de Vigo

La UD Ibiza ha escrito la página más brillante de su corta historia con su triunfo contundente en la Copa del Rey ante el Celta de Vigo. El conjunto gallego de Primera División, ha sido zarandeado y de qué forma en Can Misses durante 60 minutos para jolgorio de los 1.500 aficionados que han podido entrar en el estadio. La UD sigue viva en el torneo copero y sueña ya con otro emparejamiento con uno de los grandes del fútbol español en la próxima ronda que se jugará también en la isla.

El equipo ibicenco ha hecho lo que ha querido en la primera parte del partido ante un rival plagado de suplentes y jóvenes promesas, pero en cualquier caso futbolistas de nivel, que se han visto superados por intensidad, ambición, pero también por calidad futbolística. El torneo del K.O. siempre depara sorpresas con equipos de primera eliminados, pero lo que nadie podía esperar era un “baile” como se ha visto en el primer tiempo. La tardía reacción celtiña solo ha servido para maquillar el marcador y para dejar en evidencia a su entrenador por demorar demasiado los cambios.

Juan Carlos Carcedo, entrenador local, no se guardó nada en su once inicial mientras que Coudet, técnico del conjunto vigués optada por un equipo con una alineación en la que solo el centrocampista internacional peruano Tapia repetía en relación a los que salieron de inicio el pasada fin de semana ante el Real Madrid.

Nada más darse el pitido inicial el Ibiza salió en estampida buscando el marco de Iván Villar. La zaga gallega dejaba más agujeros que un queso Gruyère y los locales encontraban autopistas por los costados. Solo tardo doce minutos en moverse el marcador tras un centro lateral de Fran Grima que remató de forma impecable Sergio Castel. Para dejarlo claro una vez más la diferencia entre el Ibiza actual y el de las otras temporadas en Segunda B es que ahora si tiene un delantero centro goleador, un jugador espectacular en los metros finales.

El Celta no salía de su campo en el primer cuarto de hora, ahogado por la presión local. Castel volvió a mojar a los 26 minutos en otra gran maniobra bien resuelta y antes de la media hora un balón en profundidad de Javi Lara por el costado izquierdo lo prolongaba de primera Davo al punto de penalti y Javi Pérez entraba sin oposición para fusilar la meta gallega. Los centrales vigueses seguían en su papel de fieles observadores.

Había que frotarse los ojos, pero era cierto, el Ibiza bailaba a un Celta apático, sin fútbol y sin respuesta. Los gallegos eran un boxeador esperando la campana para sentarse en el rincón, en este caso el vestuario, para aclarar su juego y reponerse del baño futbolístico recibido en 45 minutos inolvidables para la afición ibicenca. El Ibiza fue brillante en todos los conceptos y además eficaz y resolutivo ante el marco contrario, la receta necesaria cuando te mides a un rival superior es no desperdiciar ocasiones.

Coudet optó por no mover el banquillo tras el descanso y la segunda parte arrancó con un Ibiza menos intenso pero manteniendo la posesión y jugando en campo contrario. Davo probó fortuna con un remate que detuvo el meta gallego en dos tiempos. La teoría apuntaba a una reacción visitante, pero pasaban los minutos y el portero local seguía teniendo una tarde de lo más plácida. Solo en el minuto 60 tuvo que blocar un remate centrado de Okay. La afición local se lo pasaba en grande en la grada y se sumió en el éxtasis cuando Manu Molina desde el punto de penalti lograba el cuarto gol. Una pena máxima en el minuto 61 que dejó dudas de si la acción de Fontán derribando a Castel se produjo dentro o fuera del área. Como no hay VAR para corregir se decreto penalti y Molina engañó al meta celeste. Un resultado de escándalo que pareció asustar a Coudet que entonces sí hizo varios cambios dando entrada a los titulares Brais Méndez, Santi Mina o Denis Suárez.

También buscó gente de refresco Carcedo dando entrada a Rodado y Ekain y poco después el joven Mateo entraba por Javi Pérez con una lesión muscular.

El Celta lo intentaba y puso cerco a la portería ibicenca en los últimos 20 minutos. La primera ocasión clara la tuvo Tapia tras un córner pero su remate dentro del área no cogió portería y en el saque de esquina posterior fue Alfonso el que estuvo cerca de marcar.

Tuvo que mover de nuevo el banquillo la UD por la lesión de Grima sustituido por Cirio y poco después entraba Pardo para fortalecer el medio campo dando descanso a Javi Lara.

Los visitantes apretaron en la recta final con los locales más replegados protegiendo su valiosa renta y fruto del empeño gallego, Santi Mina de cabeza tras un centro lateral conseguía recortar la desventaja. El mismo jugador volvió a tener otra ocasión y poco después Holsgrove que acababa de entrar lograba el segundo tanto gallego con un gran remate desde la frontal con la pierna izquierda empalmando de primera. Un golazo. Más de un aficionado celtiña debió preguntarse por el once inicial y porque llegaron tan tarde los cambios.

Pudo tener emoción el choque con un penalti favorable al Celta pero Germán detuvo la pena máxima lanzada por Santi Mina en el minuto 90 adivinando el remate y evitando el sufrimiento final. en el tiempo de prolongación en una contra del Ibiza Rodado con un doble remate lograba la manita para los ibicencos. El broche perfecto para consumar la sorpresa y darle al Ibiza el triunfo más meritorio desde su nacimiento.