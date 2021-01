El Comité de Derechos del Niño de la ONU pide una vivienda para una niña enferma de la Cañada

Saida cuenta que su pequeña Lina, de tres años, se queja por las noches de la cantidad de mantas que le pone su madre para dormir. "Es que mi hija se agobia con las mantas, me dice que por qué le pongo tantas, me dice mamá no puedo que me pesa mucho. Ella tiene dificultades para respirar y por eso se agobia. Entonces espero a que se duerma para ponérselas".

Lina su madre, su padre y dos hermanos viven en el sector 6 de la Cañada Real y llevan tres meses sin luz. Lina tiene una neumopatía rara que le obliga a estar conectada 24 horas a una máquina de oxígeno y por las noches a otra que le alimenta directamente al estómago. Pero la falta de electricidad hace que su madre tenga que buscar lugares en los que poder cargar estas máquinas cada día, en un hospital también le han facilitado bombonas grandes de oxígeno y con la ayuda de otras personas ha conseguido un generador y unas placas solares. Pero Saida se queja de que tengan que ser otras personas y no las administraciones quienes ayuden a su pequeña.

Ahora el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado al Gobierno (este comité tiene que dirigirse a los Estados) a que adopte "medidas provisionales" para proporcionar a Lina "los servicios médicos y sociales necesarios, incluido un alojamiento adecuado para las necesidades de su salud, sin separarla de su familia". Es la respuesta que ha hecho este organismo el pasado 30 de diciembre tras la petición de ayuda de esta familia.

Blanca Gómez, portavoz de la Coordinadora de Barrios, denuncia que con el caso de Lina "se está vulnerando su derecho a la vida, al desarrollo y a la salud porque, sin electricidad, corre un grave peligro su vida. Esta niña y su familia se encuentran en una situación muy grave y absolutamente límite".

El Comité de Naciones Unidas pide que se prevengan "daños irreparables". La familia denuncia que hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid solo les ha ofrecido un alojamiento temporal, compartido y sin que pueda ir toda la familia de la niña. "Tengo un informe médico en el que dice que Lina no puede estar con gente porque es muy vulnerable al coronavirus y las defensas las tiene muy bajas", concluye Saida.