Gran expectación ante la llegada de los Reyes Magos a Balears

Este martes por la tarde llegan a Balears sus Majestades de Oriente. Arribarán al puerto de Palma y realizarán una cabalgata, que solo se podrá seguir en directo por IB3, no se podrá verla de forma presencial. A pesar de las restricciones, los niños de las Islas parecen entender la situación y no pierden la ilusión. Muchas ganas de ver mañana qué les dejan junto con a sus zapatos.

Es la gran incógnita de este martes. Mucha expectación entre los más pequeños. A pesar de que parece que los regalos tecnológicos lo acaparan todo, los niños siguen pidiendo a los Reyes regalos típicos, como muñecas, cocinitas o coches teledirigidos.

"Me gustaría que me trajeran las Pinypon que he pedido", ha declarado esta mañana a los micrófonos de La Ser Emma, de 5 años. Por su parte, Haidi espera que sus Majestades le traigan el cuento de Top Model y una cocina de Barbie y Miguel, un "hotel de insectos".

Gerard, de Mancor de la Vall, es más práctico y pide a los Reyes un reloj, un cuentakilómetros y un balón de fútbol. "Yo quiero un coche teledirigido, un lego y una Nerf", dice Álex, vecino de Palma.

Aunque quizá alguno se encuentra algo de carbón mañana por la mañana. Preguntados por si se han portado bien, la mayoría asegura que sí. "Ringo-rango", ha reconocido Gerard. "Yo sí que me he portado bien", dice Sebastián, muy seguro. "Y yo, también", ha respondido su hermano Miguel, visiblemente emocionado. Ambos se han mostrado muy seguros de que mañana no encontrarán carbón.

Pero antes de la sorpresa de mañana, esta tarde toca cabalgata. Ya está todo listo para recibir con honores a sus Majestades.

El desfile se podrá seguir solo por IB3, en directo, a partir de las 18:30h de esta tarde. Un fuerte dispositivo policial vigilará que nadie se acerque a la zona. El objetivo: evitar aglomeraciones y posibles contagios de coronavirus.

Los más pequeños entienden lo complicado de la situación sanitaria actual y optarán por ver la llegada a las Islas de don Gaspar, Melchor y Baltasar por la tele en compañía de una buena merienda.

"Lo seguiremos por la tele, con chuches y ansiosas", cuenta la madre de Julia y Emma. Y en casa de Haidi tienen previsto el mismo plan: "Veremos la cabalgata por la tele, con gusanitos". "Hasta el máximo permitido igual podemos estar los niños en mi casa, juntos viendo la tele. Por lo menos ven los tres juntos la cabalgata, qué le vamos a hacer", dice la madre de Haidi.

Los niños de Balears no pierden la ilusión y dan toda una lección de responsabilidad a los mayores en esta víspera del día de Reyes, que, a pesar de todo, sigue siendo mágica.