Podría hoy leerles mi carta a los Reyes Magos pero es que es muy cortita: Melchor, Gaspar, Baltasar quiero recuperar mi vida tal como era antes, antes de marzo. Me gustaría poder borrar todo lo ocurrido, tanto dolor, tantas pérdidas, tanto sufrimiento pero sé que es imposible así que me limito a seguir mirando al futuro y a seguir haciendo pequeños planes a corto plazo.

Podría hoy hablar de la desazón que me produce escuchar que la vacunación a nivel general no lleva el ritmo esperado y que en esto tampoco estamos a la altura que se requiere. Al menos parece que en nuestra Comunidad no lo estamos haciendo tan mal como en otras. Pero vamos, que constatar que volvemos a hacer las cosas de pena me cabrea y mucho.

Pero en este día antesala de la noche de Reyes, esa noche en la, a pesar de todo, la magia se convierte en protagonista sobre todo para los más pequeños...prefiero buscar refugio en la poesía, prefiero guarecerme en la belleza de las palabras, esas palabras de las que me reconozco una enamorada y prefiero hablarles de un proyecto que acaba de iniciarse y que me parece tal vez un poco loco pero sencillamente maravilloso.

El 30 de diciembre empezó a escribirse "Universal Poem" una ambiciosa iniciativa creativa que pretende sumar versos llegados desde cualquier punto del planeta para dar forma a un poema infinito y universal.

Como dicen los creadores de esta iniciativa, el equipo del festival POETAS, "todas las personas llevamos un verso dentro, hasta la palabra Universo lo lleva".

Suena ambicioso porque es ambicioso: aspiran a que este poema no termine nunca, a que sea eterno, a que cada ser humano del planeta pueda contribuir con sus versos a dar forma a una creación que nace con la vocación de convertirse en algo así como el "poema" de nuestra especie. Una maravillosa suma de palabras escritas en todos los idiomas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda...para expresar pensamientos, ideas, sentimientos, miedos, alegrías... con o sin autoría, con total libertad, sin censura alguna.

Si están interesadas o interesados en formar parte de este proyecto les cuento: pueden escribir un verso de 70 caracteres. Después de forma anónima o con autoría publicarlo en Twitter (@PoemUniversal) o enviarlo a la web que lleva el mismo nombre.

Será en esta web donde el poema completo estará siempre disponible para ser leído, traducido, impreso o compartido.

Alguien lo ha definido como "una campaña de recaudación de versos" y me parece muy chulo. De hecho entré en la web ayer y me quedé allí un buen rato porque ya hay mucho escrito.

No se donde hasta donde llegará pero la poesía siempre es una buena idea. Expresar lo que sentimos de una u otra forma siempre es una buena idea.

Anímense a participar, yo creo que voy a hacerlo.

Feliz NOCHE DE REYES.

Cuídense mucho.