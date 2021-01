Navarra concede 13,5 de los 20 millones de euros previstos en ayudas al sector de la hostelería y turismo

El Gobierno de Navarra no ha llegado a distribuir el total de los 20 millones de la convocatoria de ayudas a la hostelería y turismo puesta en marcha con el fin de contribuir a paliar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, ya que no ha habido solicitudes suficientes que cumplieran los requisitos.

"Lo que sí se ha hecho es gestionar completamente la convocatoria que se publicó. Al final no hemos llegado a distribuir los 20 millones porque no ha habido solicitudes suficientes que cumplían las condiciones. En concreto se ha repartido 13 millones y medio, y ya están pagados del orden de 13,2 millones. Al final han sido 2.074 solicitudes las que se han concedido. Ha habido 566 denegadas y otras 170 que inicialmente se presentaron fueron anuladas por los solicitantes tras comprobar que no cumplían los requisitos", apunta el consejero Manu Ayerdi en Hora 14 Navarra,

En cuanto a los sectores, "la mayor parte se la lleva lo que es propiamente hostelería con 1.696 solicitudes, 10,4 millones; alojamientos 281 solicitudes, 2,4 millones; agencias de viajes-operadores turísticos 49 solicitudes, 163 mil euros; y distribución al por mayor de bebidas 48 solicitudes, medio millón. Por cuantía, 1.164 han cobrado el mínimo, y en el tramo alto entre 20 y 25 mil euros ha habido 162 empresas que han percibido en ese nivel".

Y añade que "de las 566 denegados, 154 han sido por no cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social".

Y de cara a 2021 apunta a que "el gobierno tiene el compromiso de estar muy encima, monitorizando la evolución de la actividad. Somos conscientes de que algún colectivo que nos hubiera gustado incluir se quedó fuera de la ayuda. El reto fundamental era que la ayuda se pudiera gestionar y pagar antes de finalizar el año, porque era presupuesto de 2020, no pudimos llegar a algún colectivo y estamos en contacto con ellos para ver algún encaje".

"Esta ayuda se ha gestionado en tiempo récord y el objetivo fundamental de hacerlo en 2020 y pagarlo se ha conseguido con éxito, una pena que haya habido denegaciones".

Las empresas navarras dedicadas a la distribución se podrán acoger a las ayudas al sector de la hostelería

Las empresas navarras dedicadas a la distribución de alimentos y bebidas a la hostelería, restaurantes y cafeterías -lo que se conoce como canal horeca- se podrán acoger finalmente a las ayudas al sector de la hostelería con un tope de 25.000 ayudas directas por empresa, según ha explicado Javier Delgado, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Navarra.

Se trata de 200 empresas dedicadas a la distribución, muchas de ellas de pequeño tamaño y de tradición familiar que facturan al año 380 millones de euros pero que en el pasado año han visto como esas cifras se reducían en un 50%. "Es una pérdida importante", destaca Delgado, que aunque admite que "toda ayuda directa es buena", el monto destinado por el Gobierno de Navarra "realmente es muy poco"; "siempre hemos querido intentar llegar a un modelo de ayudas tipo Alemania o Francia", señala el portavoz de los distribuidores.

El sector da empleo a unos 1.800 trabajadores según las cifras aportadas por la Asociación. "Hay empresas grandes que pueden tener entre 30 y 40 empleados, alguna incluso llegó a 80 pero luego hay muchas empresas de tres o cuatro empleados".