Oswaldo Betancort critica el fracaso del Gobierno en la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes

Oswaldo Betancort ha lamentado que “una vez más la llegada de inmigrantes a la isla de Lanzarote se detecte cuando ya esas personas han tomado tierra, como ha sido el caso de la última patera que arribó a Costa Teguise en la madrugada de este martes, 5 de enero, donde 22 hombres, mujeres y niños han vuelto a poner sus vidas en peligro y han tenido que pedir auxilio al personal de un establecimiento hotelero de la localidad turística”.

“En teoría la puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) debería luchar contra el tráfico ilegal en el ámbito europeo, y por ende, en Canarias, pero a la vista de la nueva y salvaje oleada de crisis migratoria que está sufriendo nuestro archipiélago, es indiscutible el fracaso del Gobierno de España en esta lucha y es profundamente lamentable el abandono en la vigilancia de Canarias”.

“Todos los dirigentes y partidos con responsabilidad política de Canarias deben unirse para exigir al Gobierno que autorice a la Dirección General de la Guardia Civil a prestar un servicio eficiente de mantenimiento de despliegues fijos y unidades móvil SIVE, para que lo cual se requiere de compromiso e inversión”, exige Betancort, que pone de manifiesto que “la vigilancia fronteriza en Canarias, y particularmente en Lanzarote, dejan mucho que desear y ya se debería estar trabajando seriamente en la defensa de nuestro territorio, de nuestra seguridad y de nuestro futuro, y no mentir sobre el estado de un sistema que tendría que transmitir información en tiempo real de las embarcaciones que se aproximan desde el mar, y que claramente, no funcionan”.

“Es imposible ampliar la capacidad de vigilancia en zonas como Teguise y el resto de la costa de Lanzarote si los radares brillan por su ausencia e inoperatividad”, ha denunciado Betancort, conocedor de la verdadera situación del SIVE en Lanzarote, “que no opera ni en el norte ni en el sur, y cuya unidad móvil aguarda a ser estrenada en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. La pésima gestión en materia migratoria ha supuesto la pérdida de millones de euros en un sistema que no arranca y que permite que el drama humanitario se siga perpetuando y agravando, mientras los responsables a nivel Estado y a nivel autonómico ni activan radares ni activan políticas que eviten un desastre sin precedentes”.

“La solución a esta crisis no es mandar a Lanzarote una furgoneta, que según fuentes de la Guardia Civil le faltan piezas que se han utilizado para sustituir las de otros radares en funcionamiento y no se han repuesto”, añade Betancort, apuntando que "lo más insultante es que el Gobierno quiera escurrir el bulto argumentando que los medios y procedimientos concretos destinados a combatir las actividades ilícitas contra el crimen organizado tienen la clasificación de secreto, apoyándose en dos leyes preconstitucionales, y no reconociendo que Canarias y la presión migratoria que sufre, con la llegada de más de 23 mil personas en 2019, nunca ha sido una cuestión de Estado de primer orden para ellos”.

El alcalde y diputado lanzaroteño recuerda además que “el pasado mes de noviembre exigí al Parlamento de Canarias explicaciones sobre la adjudicación del expediente para ampliar el SIVE en Lanzarote con nuevas estaciones, además de incrementar los medios en la Guardia Civil que se encargan de la custodia de esos inmigrantes irregulares para que vayan a lugares adecuados y conseguir no perturbar la convivencia en nuestros pueblos”, apostilló Betancort.