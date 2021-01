Cómoda victoria del Villarreal por 1-4 al Zamora en la Copa del Rey

El Villarreal doblegó al Zamora (1-4) y superó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en un encuentro ampliamente dominado por los amarillos, que impusieron su calidad ante un aguerrido rival. El triunfo 'groguet' en el gélido Estadio Ruta de la Plata certifica el pase del Submarino a los dieciseisavos de final del torneo del ‘ko’. Los goles amarillos fueron obra de Bacca, Yeremy, Fer Niño y Dani Raba.

Para afrontar la segunda eliminatoria de Copa del Rey, Unai Emery introdujo un once inicial plagado de novedades. Además del debut como amarillo de Capoue, el técnico de Hondarribia apostó por colocar a Sofian Chakla como lateral derecho, volvió al eje de la zaga Juan Foyth y actuó nuevamente en la medular Jaume Costa.

Alrededor de 2.000 espectadores acudieron al Estadio Ruta de la Plata para disfrutar de un duelo marcado por las bajas temperaturas. No en vano, una de las dos áreas del terreno de juego zamorano estaba cubierta por una visible capa de hielo.

Desde los primeros compases del choque, el Villarreal impuso su calidad, haciéndose con la posesión y jugando en campo rival. Antes de alcanzar el minuto 20 de encuentro, Carlos Bacca pudo estrenar el marcador tras cazar un balón muerto en el corazón del área. La ocasión venía precedida por una fabulosa asistencia al espacio de Álex Baena dirigida por Pervis Estupiñán, que se topó con el meta local.

Solo tres minutos después fue Yeremy Pino el que tuvo una excelente oportunidad en sus botas para adelantar al equipo ‘groguet’. En una acción al contragolpe conducida por Jaume Costa, el valenciano filtró un balón al espacio para el atacante canario, que, tras deshacerse de un defensor con un eslalon, se topó con una gran estirada de Mapisa.

La tercera gran ocasión fue para Samu Chukwueze, que dribló al portero con un balón largo, pero tras un recorte dentro del área, su disparo se estrelló en un defensor local, que salvó el gol sobre la misma línea.

A la cuarta fue la vencida. Con media hora de juego, Carlos Bacca adelantó al Submarino con un gol marca de la casa del atacante colombiano. El ‘9’ amarillo aprovechó un balón filtrado por Chukwueze para driblar a Mapisa y marcar a placer el primero de la noche.

Pese a encajar un gol, el portero local estaba siendo el gran protagonista del encuentro. Tras la diana ‘grogueta’, se lució protagonizando dos tremendas acciones a sendos disparos de Álex Baena. El cancerbero zimbabuense mantenía con vida a un Zamora con muchos problemas para detener las jugadas ofensivas del equipo dirigido por Unai Emery.

Antes de cumplirse el tiempo reglamentario, Yeremy Pino se ganó el reconocimiento de la afición local anotando un auténtico golazo. El delantero canario se dribló a su marcador y la ajustó, con mucho talento, a la cepa del primer poste. El tanto despertó los aplausos de los asistentes en el Estadio Ruta de la Plata.

Sin embargo, replicó el Zamora cuando el primer tiempo llegaba a su fin. Carlos Ramos recortó distancias en el marcador con un disparo inapelable de más de cuarenta metros que se coló por la escuadra del arco defendido por Rulli.

A la vuelta de los vestuarios, el equipo zamorano, motivado tras el gol y espoleado por su afición, adelantó líneas y tuvo minutos de dominio y control en el Estadio Ruta de la Plata.

Para reactivar a su equipo, Unai Emery introdujo un triple cambio cumplida la hora de partido. Fer Niño, Moi Gómez y Parejo saltaron al gélido verde de Zamora en sustitución de Bacca, Chukwueze y Jaume Costa.

En el minuto 72, Fer Niño volvió a exhibir su idilio con el gol marcando el tercero para el Villarreal. Un testarazo a la salida de un saque de esquina del ariete gaditano puso tierra de por medio en el electrónico.

Se sumó a la fiesta goleadora del Submarino Dani Raba (1-4), que batió con mucho talento a Mapisa con un sobrio disparo raso, tras un gran desmarque entre líneas que leyó de forma excelente Moi Gómez, sirviendo una gran asistencia al futbolista cántabro.

El partido llegó a su fin y el Villarreal selló su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

UNAI EMERY

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, destacó tras el encuentro de la Copa del Rey en el que venció 1-4 al Zamora CF, que su equipo supo "encontrar espacios y correr más hacia la portería contraria" por lo que el resultado final ha sido "contundente desde el respeto a esta competición".



El técnico amarillo indicó que el Villarreal ha estado serio y ha hecho "un partido para ganarlo", además de destacar que sus jugadores han respetado al Zamora CF y han sabido "ajustarse tácticamente" para que el equipo local no les sorprendiera pese a los cambios de sistema del Zamora CF.



Destacó entre su plantilla la actitud mostrada en el campo por Bacca, Yeremi, Chukwueze, Baena y Costa, que "lo han hecho muy bien".



El entrenador de Hondarribia resaltó que la Copa es una competición "corta y con muchas sorpresas" pero que también puede dar a su equipo "momentos de satisfacción".



Mencionó también de la motivación de los jugadores que no son tan habitualmente titulares y que han dado el rendimiento que se les ha exigido.



Respecto al debut del francés Capoue con la camiseta amarilla, indicó que es un jugador con experiencia y consolidado que "ha demostrado que enseguida se adapta, viene con ritmo y maneja la posición", tanto con balón como sin balón.



Por su parte, el técnico del Zamora CF, David Movilla, tras felicitar a su rival admitió que los jugadores del Villarreal se hicieron "acreedores de la victoria".



Analizó la defensa rojiblanca de cinco que desplegó en la primera parte del encuentro y reconoció que sus jugadores no habían estado muy bien en ese esquema porque no fueron capaces "de ajustar", lo que dio lugar a ocasiones de gol visitantes que frenó el portero local Mapisa.



Admitió que su equipo tampoco habían tenido la salida que quería en ataque "fruto de la buena presión" del Villarreal, por lo que en la segunda parte optó por cambiar a una defensa de cuatro en la que "nos sentimos mejor, más cómodos" aunque fue "una lástima no habernos mantenido vivos con ese resultado hasta el minuto 80 o 85".



A su juicio, es necesario que se equipo mejore en la defensa porque "la clave de nuestro crecimiento es el aspecto defensivo, ser más contundentes e interpretar mejor algunas situaciones de juego", aspectos que tratará de mejorar de cara al encuentro de liga del próximo fin de semana ante el Deportivo de La Coruña.



Del Villarreal destacó que "la exigencia de este rival a nivel táctico y físico es máxima" y del partido quiso también hacer una lectura positiva al asegurar que encuentros ante rivales como los castellonenses les permiten ver sus líneas de mejora.