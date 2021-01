Guía práctica para no perderse entre las nuevas restricciones sanitarias de la Comunitat Valenciana

Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno valenciano que van a entrar en vigor a las 12 de la noche de este miércoles ha generado numerosas dudas entre la población. Duras relacionadas con el adelanto de la hora del cierre y con las limitaciones fijadas para una treintena de municipios de la Comunitat.

Estas son algunas de las preguntas que hemos recopilado y las respuestas a cada una de ellas elaboradas tras consultar fuentes del Consell.

¿Pueden los hoteles servir cenas al cerrar bares y restaurantes a las 17 horas?

Sí, pero sólo a los alojados. Según explica Sanitat los establecimientos de hostelería podrán dar servicio de restauración en horario de cena exclusivamente a las personas alojadas, y la restauración en áreas de servicio de vías de comunicación para profesionales de transporte no queda sujeta a ninguna franja horaria.

¿Se puede comprar en alguna de las grandes tiendas o hipermercados de los municipios cerrados perimetralmente?

No, están cerrados y comprar no es una de las excepciones previstas por el último decreto del president para los cierres perimetrales de municipios. Sin embargo, el decreto considera a los municipios de Alfafar, Benetússer, Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona, en su conjunto, como un único núcleo poblacional, y restringiendo la entrada y la salida de personas de dicho núcleo poblacional. No dice nada respecto al acceso a los polígonos comerciales e industriales de esas poblaciones y que están separadas de los núcleos urbanos. Así que sí se podrá acudir a ellos para comprar, por ejemplo.

¿A qué hora tienen que cerrar las tiendas?

Las tiendas deben cerrar a la hora que tienen establecida su licencia de actividad. Eso sí, como muy tarde a las 10 por el adelanto del toque de queda. Muchos establecimientos, fundamentalmente grandes almacenes y centros comerciales, ya anuncian que adelantan la hora de cierre para que a sus clientes les dé tiempo suficiente para volver a sus domicilios.

¿Estará abierto mi gimnasio?

Los gimnasios que no estén en municipios cerrados perimetralmente podrán abrir siempre que cumplan con la normativa que estaba en vigor hasta el momento: limitación de aforos, intensificación de la limpieza de espacios, dispensadores de gel hidroalcohólico, etc. Los gimnasios en municipios confinados no podrán abrir.

También deben cerrar centros deportivos y parques y jardines. No podrán abrir tampoco los centros sociales, casinos, clubes y establecimientos análogos, así como el cierre de la actividad de bares, restaurantes y otros establecimientos de ocio, salvo que den comidas para llevar a domicilio.

Y no solo eso, se modifican los aforos en velatorios, entierros y ceremonias fúnebres, donde se limitan a 15 personas al aire libre y a 10 en espacios cerrados, el mismo aforo que en celebraciones como bodas y bautizos.

¿Puedo bajar el perro a la calle más allá de las diez de la noche?

No. Bajo ningún concepto se podrán sacar a pasear a los perros entre las 10 de la noche y las seis de la mañana.

¿Podrá jugar mi hijo de 10 años el partido de futbol del fin de semana?

Si podía con la normativa actual podrá seguir haciéndolo. El único cambio que se introduce la resolución de la Conselleria de Sanitart publicada este mismo miércoles es la suspensión de los llamados Jocs Esportius.

¿Puedo ir a clase si mi instituto está en un pueblo confinado perimetralmente?

Sí, los desplazamientos por motivos de estudio o de trabajos son una de las excepciones previstas en el caso del cierre perimetral de municipios y también el que afecta a todo el territorio de la Comunitat Valenciana.