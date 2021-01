Estas son las dudas más recurrentes respecto a la vacuna

Es indudable de que, a pesar de que la campaña de vacunación arrancara en nuestro país hace ya algunas semanas, siguen siendo muchas las incógnitas que rodean a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. En nuestro espacio de 'El Experto Responde', el cardiólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Manuel Rayo, resuelve las dudas.

¿Cada cuánto tendremos que ponernos la vacuna?

No sabemos cada cuánto tendremos que ponernos la vacuna. Es una de las mayores incógnitas, y no conocemos la periodicidad. "Dependerá de cuándo se produzcan las reinfecciones de este virus. De momento no se sabe si será cada año, cada dos, o si tendrá una mayor duración".

¿Se utilizará la misma vacuna para todos?

Según el doctor, la vacuna dependerá de cada caso. Los gobiernos de los diferentes países utilizarán varias vacunas para inmunizar a toda la población, aunque "lo importante es la fiabilidad que tengan dichas vacunas".

¿Tendremos pasaporte sanitario?

Según el doctor, todo apunta a que los vacunados tendrán mayores facilidades o flexibilidad a la hora de moverse o hacer algunas gestiones. "Es probable que los gobiernos tomen ese tipo de decisiones con el objetivo de favorecer la vacunación universal".

¿Quiénes serán, después de los mayores, los siguientes en vacunarse?

Como explica el doctor Rayo, la vacunación está dirigida, en primer lugar, a mayores de 65 años con patologías, y a los servicios esenciales de cada país como es el caso de los sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad. "Se estructurará en función del riesgo y la necesidad de los servicios de cada país. Después irá el resto de la población.

¿Podremos visitar a nuestros mayores ya vacunados?

Es en este punto en que el cardiólogo del Hospital General de Ciudad Real quiere puntualizar que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, necesita dos dosis -la segunda se aplicará tres/cuatro semanas después de la primera. Las autoridades sanitarias, después, decidirán si realizar una serología a estos residentes para probar su inmunidad. En cuanto a las visitas, Rayo considera que "se flexibilizarán porque un paciente inmunizado no debe contagiar a nadie ni contagiarse por ninguna persona".

