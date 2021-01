La maldición del 90' persigue al Numancia también en la Copa

Buen partido de Copa del Rey en la mañana de Reyes en Los Pajaritos con Numancia y Almería ofreciendo un buen espectáculo y con los andaluces pasando a la siguiente eliminatoria. En una gran primera parte de los sorianos marcó sobre la bocina el Almería. Igualó en la segunda Menudo, de penalti. Y con el 2-1 más cerca y más merecido, la maldición de los rojillos en Liga se repitió en Copa, con el gol almeriense en el 90, y con un posterior remate soriano a la madera.

ficha técnica Numancia: Jara; Lillo, Borja López, David Castro; Moha (Traver, m. 69), Menudo, Manzanara, Cotán, José Fran; Asier Benito y Gabarre. Almería: Fernando; Buñuel, Peybernes (Ivanildo, m. 46), Chumi, Akieme; De la Hoz, Petrovic (Appiah, m. 69); Razamani (Villar, m. 85), Robertone, Fran Villalba (Corpas, m. 69); y Escobar (Lazo, m. 85). Goles: 0-1, m. 43: Robertone; 1-1, m. 58: Menudo, de penalti; 1-2, m. 90: Robertone. Árbitro: Galech Azpeteguía (Comité Vasco). Amonestó a Moha, Borja López y Cotán (Numancia) y a Petrovic, De la Hoz, Ramazani y Chumi (Almería). Incidencias: Unos 1.000 espectadores en Los Pajaritos.

El entrenador del Numancia Manix Mandiola no quiso correr riesgos, ni por el rival, de superior categoría, ni por el estado del césped, parcialmente helado, y apostó por una defensa de 3 centrales, eso sí, con el resto de efectivos de claro talante ofensivo. Empezó igualado el duelo, con ambos equipos tratando de asentarse sobre el verde (que amaneció blanco) y, mientras los andaluces apenas inquietaron en el primer cuarto de hora con algún centro lateral en el área congelada (la del fondo sur), el Numancia logró llegar con más claridad: un pase de la muerte sin rematador, una incursión de Manzanara en el área que abortó Fernando y un disparo alto de Menudo. Con intención, siempre agradecible, de intentar mover con criterio el esférico, les costaba dar continuidad al juego a ambos conjuntos, bien por imprecisiones en los pases o porla dificultad de mantener la verticalidad. Ramazani realizó el primer disparo visitante, en un lanzamiento de falta contra la barrera. La respuesta rojilla llegó con una tímida volea de Asier Benito desde la frontal, sin problemas para el cancerbero visitante y luego con un cabezazo alto de Borja López a saque de falta de José Fran. Se venían arriba los sorianos ya en el ecuador del primer periodo y sólo les faltaba rematar con claridad. El Almería sufría para superar el centro del campo, pero no perdía su identidad de jugar el balón desde la defensa. Escobar quiso inquietar a la parroquia local con un centro chut desde la izquierda que atrapó en dos tiempos Jara. Llegó en el 33’ la ocasión más clara del Numancia, tras una larga acción con pase de la muerte de José Fran que ni Gabarre ni Asier Benito lograron rematar con acierto. El desarrollo del partido no se ajustaba a la diferencia de categoría de ambos equipos. Otra buena acción soriana y cabezazo desviado de Gabarre. Menudo desde la frontal, fuera. Apretaban los de Mandiola, mejores en la recta final. Sin embargo, el Almería demostró su potencial y en una buena jugada de Razamani por la derecha la culminó desde la frontal Robertone para marcar el 0-1 con un ajustado disparo a la base del poste derecho de Jara. Sin tiempo para más, el Numancia se marchaba al vestuario con la sensación de injusticia por el juego realizado y el momentáneo resultado.

Movió banquillo el técnico almeriense Jose Martins con cambio de central, Ivanildo por Peybernes, cuando a los visitantes les tocaba defender en el área helada. Primer acercamiento para el Numancia, en un saque de falta lejano de Menudo que atrapa Fernando. Los sorianos volvían a tener la iniciativa, confiando en las dificultades visitantes por el hielo en su retaguardia. José Fran encaró por la izquierda, puso el balón al área pequeña, pero el cabezazo blando de Asier Benito no supuso problema para Fernando. El guion se asemejaba al de la primera parte, mejor el Numancia, más incisivo, ante un Almería bien pertrechado atrás. En una larga acción del Numancia, el balón golpeó en la mano de un defensor almeriense y el árbitro decretó penalti. Era el minuto 57. Lanzó Menudo, muy bien, al palo izquierdo, engañando a Fernando, para igualar la contienda. Justo premio para los méritos sorianos, que no se conformaban con el empate. En el 67, el primer disparo del Almería, de Buñuel, que acabó en córner. Pero el Numancia seguía insistiendo, con Gabarre y José Fran sin encontrar portería. Corpas respondió desde la frontal, paró Jara. El partido se abría, empezaba a ser de ida y vuelta. Otra vez Gabarre, de cabeza, por encima del larguero. Responde Ramazani con un disparo lejano que atrapa Jara y repite poco después con una volea ante la que vuela el portero local para desviar el disparo. Se avecinaban 15 minutos finales de mucha intensidad. Tras un par de acercamientos visitantes, Gabarre tuvo el 2-1 con un remate en el área que despejó a córner Fernando con una gran palomita. Mismos protagonistas y mismo resultado en el 88, Gabarre dispara y Fernando vuela para despejar el balón camino de la escuadra. Ya en el tiempo de prolongación, en un córner, llegó el 1-2, tras varios rechaces, obra de Robertone. El Numancia se volcó en los segundos finales y Benito rozó el empate con un remate al poste. La fortuna le era adversa a los sorianos, que hicieron muchos más méritos para llevarse el partido.