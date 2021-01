El libro que da para mucho más que un café

"El pasado 14 de marzo, Pedro Sánchez comparecía ante los medios para anunciar el Estado de Alarma y el confinamiento de la población. La economía española se paraba en seco, a la par que la crisis sanitaria amenazaba con colapsar los hospitales. Habían pasado dos meses del primer gobierno de coalición, dos meses de euforia y entusiasmo en la izquierda precedidos de una encarnizada batalla entre PSOE y Unidas Podemos, y dos elecciones generales. Una coalición en minoría que se enfrentaba también a la mayor crisis política, económica y sanitaria de la historia reciente de España". Así reza la contraportada de 'La Coalición frente a la Pandemia: Crónica política del año que cambió la historia', el libro escrito por la periodista arandina María Llapart junto a José Enrique Monrosi, que hoy hemos conocido en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Aranda con la propia protagonista, corresponsal en materia política del grupo Atresmedia, y orgullosa arandina con la que hemos repasado su nueva publicación.

"A veces estamos hartos de la política y nos echa un poco para atrás porque no siempre los políticos dan la talla, y nos parece que siempre dicen lo mismo, pero este es un libro con el que pueden aprender mucho y con el que se pueden enterar de muchas cosas que no sabían hasta ahora y que nos pueden ayudar a entender la política", especifica Llapart, que recuerda que "la política es un poco novelera, en la política las noticias duran muy poco y cada día tiene su afán porque cada día se habla de una cosa, se aprende mucho, pero eso no quita que me indigne; a parte de periodistas somos ciudadanos, y tienes momentos de no entender cómo muchas veces se comportan".

Pero, ¿cómo surge esta publicación? ¿Cuál es el motivo por el que ambos periodistas decidieron dar el paso para elaborar este libro? "El libro surgió el 5 de enero de 2020, cuando Sánchez fue proclamado presidente del Gobierno. Yo estaba con mi compañero de La Sexta, me encuentro con un político y le digo que quiero saber todo sobre las negociaciones; me responde qque eso no da para un café sino para un libro, y esa noche mi compañero me escribe un mensaje proponiéndome escribirlo. Lo pregunté en casa porque me parecía un reto para el que no estaba preparada, pero tardé poco en decirle que sí. La semana siguiente ya estábamos haciendo entrevistas y nos pusimos a la tarea, durante casi seis meses", revela.

Sobre el proceso de elaboración y documentación de esta publicación, Llapart cuenta que "hemos hecho casi 40 entrevistas, a veces hemos hecho casi dos o tres entrevistas a la misma persona. Íbamos enlazando situaciones trascendentales con lo que nos iban contando nuestros entrevistados, y a través de ese trabajo minucioso, nos ha llevado a que sea un relato muy enriquecido. Nuestras fuentes confían mucho en nosotros, y la mayoría se abrió un montón". "Hemos tenido la oportunidad de estar sentados dos horas hablando con gente muy ocupada, y si están relajados escuchas cosas que nunca habías oído. Gracias a dedicar mucho tiempo, hemos conseguido un nivel de detalle y muchos aspectos llamativos", adelanta la periodista arandina, que anima a todos sus convecinos y curiosos a ahondar en su libro para conocer más de cerca un mundo visto con lupa, pero que sin embargo esconde mucho más.

La charla al completo con María Llapart puede reproducirse en el siguiente audio.