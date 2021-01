Ni aislamiento ni mascarillas: así funcionó en pleno brote la mayor residencia de Canarias

Un trabajador de la residencia Hogar Santa Rita II dio positivo en Covid-19 el veintidós de noviembre originando un brote en cinco internos de la mayor residencia de Canarias. En apenas tres semanas, el conocido como "hotel de lujo para los más pobres", gestionado por una Fundación privada de carácter católico, ya arrojaba un saldo de 200 contagios entre trabajadores y residentes. Salud Pública intervino la residencia asumiendo su gestión el día ocho de diciembre. Hasta la fecha han muerto más de viente residentes a causa del virus.



Según Natacha Sujanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria que asumió la dirección de la residencia, ni siquiera existían áreas de aislamiento a pesar de contar con más de cien casos de coronavirus. "Pusimos orden, sectorizamos las áreas Covid para mantener a los pacientes en aislamiento, filiamos a todo el personal", explica Sujanani. "Es una residencia muy grande con una estructura muy compleja y los residentes no estaban tomando las medidas de aislamiento pertinentes", afirma, algo que está "en la base de cualquier protocolo sanitario", añade Sujanani.

Con casi cien positivos de Covid-19 los responsables de la residencia no hicieron un correcto aislamiento de los casos. Además, los internos no usaban correctamente las mascarillas y algunos trabajadores contagiados estaban en su puesto de trabajo a pesar de estar contagiados, según Sujanani. A pesar de los más de veinte muertos, "no da lugar el sentirnos afligidos por algo que ya se está controlando", afirma la presentadora del programa que emite la Fundación en su canal de YouTube. Escuchalo aquí:

"Desgraciadamente se nos ha colado por cualquier motivo que solo Dios sabrá, pero no podíamos ser tan buenos antes y tan irregulares ahora", llegó a decir Tomás Villar, Gerente del Hogar Santa Rita. Según la información a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el cuatro de enero un duro informe del Gobierno de Canarias llegó a Fiscalía, que ha abierto diligencias previas para esclarecer las posibles negligencias en la gestión del Hogar. El informe, en manos de la Fiscal Carmen Ávila, también contiene información sobre la situación de los usuarios del centro más allá del Covid-19.

"Creo poco en la caridad, los modelos de caridad estuvieron bien en un momento dado de la historia pero pecan de otras carencias", explica Natacha Sujanani. "Como persona no creo en la caridad", añade.

Según Natacha Sujanani, en la residencia Santa Rita "había mucha falta de información de los mecanismos de transmisión del virus, faltaba mucha mucha formación", explica la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. "Nos encontramos una situación muy muy complicada y muy compleja, tampoco teníamos idea de la envergadura de esa residencia. La distribución y la logística es compleja", añade. "Los trabajadores de Santa Rita han sido muy responsables una vez hemos llegado, estaban ávidos de formación", añade "A Dios hay que recurrir para rezar, pero para establecer los mecanismos de transmisión de un virus no, eso lo hace la ciencia", concluye Sujanani.