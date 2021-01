Comienzan las rebajas del COVID con distancias y controles en las puertas de las tiendas

Han comenzado las primeras rebajas del año marcadas por el COVID. En A Coruña no se han visto la macroaglomeraciones de otros años, ya que los establecimientos están controlando el aforo y dejando pasar sólo a un número determinado de personas. Sí se han visto colas en la calle con distancias de seguridad. En el centro comercial de Marineda City, por ejemplo, se ha notado más la afluencia de gente. Muchos de los compradores van a tiro fijo y conscientes del ahorro... las colas son la tónica general.

Desde la Asociación Provincial de Comercio de A Coruña aseguran que son unas rebajas "flojas" debido a la liberalización de ofertas durante todo el año.

Miguel Agromayor considera que las rebajas de enero ya no son la panacea de hace años y menos en estos tiempos de crisis económica. "Si un año estas 6 de rebajas dos de promoción al final en balance comercial no sale. Yo no veo que vaya a ver aglomeraciones, serán unas fechas muy normales"

Un año en el que las rebajas online han cobrado también mayor protagonismo, por seguridad y comodidad.