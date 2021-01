Las ANPAS denuncian ausencia de plan B si hay que ir a clases virtuales

La Federación de Anpas de centros públicos denuncia que nueve meses después del inicio de la pandemia no hay un plan B de la Consellería de Educación en caso de que se vuelva a un confinamiento y no haya posibilidad de acudir a clase. Asegura que no hay previsión y se actúa a nivel educativo a golpe de datos. Mantiene su apuesta por la presencialidad si lo autorizan los datos sanitarios que está funcionando, a su juicio, correctamente.

Su presidenta, Dolores Blanco señala que no hay seguridad de que puedan realizarse clases online, con seguimiento en web en streaming porque no se ha colocado toda la infraestructura necesaria por parte de la Xunta.

Si eso estuviera colocado habría solución, al menos en secundaria, pero no hay nada.

Denuncia falta de información y criterios aleatorios en caso de contacto con positivos. En caso de confinamiento parcial, dice, la cobertura a alumnos vulnerables depende de los centros y está siendo irregular.

La asociación de padres de centros concertados señala que el balance de este curso está siendo positivo y los centros no han sido focos de contagio. Señala que la cobertura para alumnos que no pueden acudir a clase está siendo irregular y depende del centro.

Piensa que los protocolos están funcionando bien en todos los centros.