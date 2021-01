Ferrol reconoce en su patrón al personal del Área Sanitaria de Ferrol en su lucha contra la pandemia

Ferrol celebra hoy su patrón, el Día de San Xiao, con la entrega de la distinción de Ferrolán do Ano y renovando los lazos de hermanamiento con la ciudad de Lugo. Un galardón que recae en esta edición tan especial en el personal del Área Sanitaria de Ferrol, personal sanitario facultativo, sanitario no facultativo y no sanitario, que lucha en primerísima línea contra la pandemia.

Como todos los años, el Teatro Jofre ha acogido este acto y se ha sentido más vacío que nunca. Más butacas libres que ocupadas. Sin los saludos tradicionales, sin el arroz con leche, sin la alegría de otros años. También sin la concesión de las Insignias de Ouro para darle más importancia aún a este reconocimiento al Ferrolán do Ano.

Gemma García, Andrés Rey y Sabela Sánchez han acudido en representación de todo el personal del área sanitaria de Ferrol han huido de protagonismos, han insistido en que lo único que hacen es su trabajo y que agradecen enormemente este reconocimiento de los vecinos de Ferrol.

Pero qué duda cabe que el trabajo que están realizando va más allá de las labores propias de sus responsabilidades. Acompañando a los pacientes con esta terrible enfermedad que los obliga a estar solos, aislados, sin sus familias. Estrechando sus manos en la soledad de las habitaciones de la séptima planta del Marcide, en la UCI. Dándoles el ánimo y aliento que probablemente ni ellos mismos tienen.

El acto de San Xiao ha comenzado con la firma en el libro de Oro de la ciudad por parte de Gemma García, Andrés Rey y Sabela Sánchez. Han agradecido el reconocimiento y han asegurado que su concesión hace que sientan el apoyo y la cercanía de los vecinos de Ferrol. Supone, aseguraron un impulso para seguir adelante. También han remarcado una vez más que sólo con responsabilidad podremos salir de esta.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha destacado que la de hoy es una ceremonia especial, con butacas vacías que nos recuerdan que aún vivimos momentos complicados y también nos recuerdan el vacío que dejaron todas las personas que ya no están con nosotros. El regidor ha señalado que las personas a las que se reconoce hoy tiene una voluntad inquebrantable. Y sólo se les pude decir una cosa: Gracias

Mato también le ha lanzando un mensaje claro al conselleiro de Sanidade, presente en el acto, al que le ha dicho que hay que reforzar la sanidad pública. Asimismo, Mato ha hecho referencia en su discurso a la necesidad de modernizar Navantia para asegurar el futuro de la ciudad. También ha señalado que las comunicaciones y la sangría demográfica son cuestiones primordiales sobre las que hay que trabajar. El alcalde ha agradecido el comportamiento ejemplar de los vecinos a lo largo de todos estos meses

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha aplaudido la labor de los homenajeados en estos meses y ha remarcado que va más allá de su trabajo, también supuso un esfuerzo personal. Méndez ha tenido también un recuerdo para las personas que ya no están y ha señalado que son momentos complicados y difíciles.

También se ha proyecto un vídeo con palabras y testimonios de distintos responsables de los diferentes departamentos del área sanitaria. También se han recordado esos momentos tan emotivos durante el confinamiento con los aplausos de las 20.00. La primera salida de la UCI de un paciente con coronavirus, aquel momento cuando los bomberos se trasladaron a las puertas de Marcide para hacer sonar sus sirenas para reconocer el trabajo de todo el personal del área sanitaria. Uno de los momentos más emotivos que ha provocado alguna que otra lágrima entre los presentes.

A partir de ese momento se ha procedido a la entrega de los galardones entre los aplausos de los presentes.