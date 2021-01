La Comunidad de Madrid busca "captar enfermeras voluntarias" para vacunar contra el coronavirus

El Gobierno madrileño busca enfermeras de forma urgente. Y lo hace 11 días después de que haya iniciado su campaña de vacunación contra el Coronavirus. La Consejería de Sanidad están buscando voluntarias y lo hace por mail, varios correos remitidos a los equipos directivos a los Centros de Salud de todo Madrid, a los que ha tenido acceso la SER, con el asunto ‘URGENTE VACUNACIÓN COVID', en el que avisan a sus equipos que “debemos captar a las enfermeras que voluntariamente quieran participar en este proceso de vacunación”.

Para recopilar esa información de enfermeras voluntarias se adjunta un documento Excel para que se vayan apuntando. La gerencia de Atención Primaria pide celeridad a los candidatos para que puedan “adaptarse a la estrategia que se vaya definiendo”. Esta frase ha sorprendido mucho a los sanitarios con los que ha contactado esta emisora porque daban por hecho que ese plan estaba definido. Pero no lo está. Tampoco ha concluido la formación, de hecho, en ese correo se explica que también que “se pretende formar a una enfermera por cada centro de salud”, pero no concretan nada más.

Evidentemente, al recibir esa información han surgido dudas entre los profesionales, sobre todo por las condiciones de ese trabajo, es decir, las remuneraciones. Pero esos detalles están aún sin definir, está todo en el aire. Prueba de ello es que en otro mail de la dirección asistencial norte se detalla que la Consejería de Sanidad no les ha facilitado esa información dado lo urgente de ese llamamiento de voluntarios. En cualquier caso, aclaran que registrarse en ese Excel no le compromete a nada, si una vez sepan las condiciones económicas, no les resultan interesantes, pueden echarse atrás.

La Consejería de Sanidad confirma a la SER que desde la gerencia de Atención Primaria están solicitando información a las enfermeras de los centros de salud para que puedan participar en la vacunación “principalmente a sus compañeros profesionales de Atención Primaria” y que “la actividad se realizaría fuera de su horario y de manera remunerada”. Pero no concretan los detalles económicos. Este mismo jueves, con la campaña de vacunación ya iniciada, la Consejería de Sanidad también ha hecho un llamamiento entre los sanitarios de atención primaria que quieran vacunarse para que se inscriban lo antes posible en alguna de las 7 zonas de salud laboral que tienen asignada.