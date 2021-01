Els Mossos avisen d'una onada d'intents d'estafa amb les vacunes en residències

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una onada amb més d'un centenar d'intents d'estafa en residències d'ancians, una de les quals ha consumat amb un pagament de 400 euros, en què s'insta a abonar amb urgència una quantitat de diners per poder rebre les vacunes del coronavirus.

Així ho han advertit en roda de premsa telemàtica el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero, que han precisat que fins al moment consta una denúncia per una estafa consumada.

Segons han informat fonts policials, l'estafa consumada es va produir en una residència d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), on un treballador va rebre a les quatre de la matinada una trucada urgint a efectuar un pagament per poder rebre immediatament les vacunes prèviament compromeses.

El treballador va ser víctima de 'l'engany i va acabar pagant als estafadors uns 400 euros, segons les fonts.

Sàmper ha detallat que aquestes estafes segueixen un mateix model en tots els intents detectats fins al moment per tot Catalunya: truquen a la residència i parlen amb algun treballador, com els vigilants de seguretat, i avisen que està pendent el lliurament de les vacunes però que si volen garantir la seva arribada han de pagar una quantitat de diners.

Per donar credibilitat a la trucada, els estafadors aporten dades sobre els directors de la residència, segons el conseller, que ha indicat que també s'han produït alguns intents d'aquesta estafa directament a ancians.

Generalment, els estafadors es fan passar per personal del departament de Salut o de centres de vacunació i aprofiten moments en què saben que els responsables de les residències estan absents, tal com ha precisat el sotsinspector Sergi Martínez, sotscap de l'àrea de Proximitat i Seguretat ciutadana dels Mossos.

Aprofiten així la "urgència" i la "inquietud" que genera en els treballadors que atenen la trucada les possibles conseqüències en cas de no fer la transferència demandada i no rebre les vacunes.

"Intenten no superar els 400 euros, però de moltes víctimes i acumulen molt capital", ha asseverat Martínez, que ha assegurat que tenen també constància d'un altre tipus de trucades directament a habitatges d'ancians que viuen sols i als quals els diuen que aniran al seu domicili per vacunar-los.

"Aprofiten que són persones vulnerables i viuen soles i volen accedir al domicili per fer una estafa, cobrar per la vacuna o cometre algun furt o robatori amb violència", ha concretat abans de destacar la importància d'avisar a aquest perfil de persones sobre l'existència d'aquests delictes perquè no siguin víctimes d'ells.

A més de l'estafa denunciada per la residència d'Esplugues, als Mossos els consten "bastants intents més", segons ha advertit el comissari portaveu, Joan Carles Molinero, que ha explicat que han rebut unes cent trucades de residències que han avisat que els havien demanat les dades bancàries per carregar un ingrés per rebre les vacunes.

Molinero ha demanat que s'extremi la precaució davant d'aquesta nova "onada d'estafes" que han detectat i, a l'igual que el conseller Sàmper, ha recordat que les vacunes es distribueixen de forma gratuïta.

Per aquest motiu, Molinero ha demanat que es "desconfiï totalment" de qualsevol trucada relacionada amb una suposada venda o pagament per la vacuna, perquè són gratuïtes i no són a la venda.

"En qualsevol intent telefònic o presència d'algun ciutadà, entitat o organisme per fer un pagament per subministrar (les vacunes) estaríem davant d'una estafa", ha avisat.

Molinero ha recomanat que s'eviti donar qualsevol tipus d'informació econòmica o bancària i no fer cap tipus de pagament per al subministrament de les vacunes.

A més, ha demanat que si una residència té un cas flagrant en què una persona intenta vendre'ls vacunes, truquin immediatament al telèfon d'emergències 112 perquè els Mossos d'Esquadra o les policies locals es puguin personar com més aviat millor.

Per tenir informació complementària sobre aquesta estafa per part de potencials víctimes, els Mossos recomanen trucar al telèfon 012 d'informació de la Generalitat.