Villalba planifica su nuevo centro de usos múltiples

Dinamizar la vida de los pueblos no es sencillo. Sobre todo cuando llegan los meses invernales, en los que poder desarrollar actividades culturales o de cualquier otra índole se antoja arto complicado. Pero ese dejará de ser un problema muy pronto en Villalba de Duero, una localidad que sigue creciendo en padrón pero también en servicios. Y es que su consistorio ha proyectado la construcción de un edificio de usos múltiples que se espera sea una realidad en 2022, y que se ubicará en el corazón de Villalba, en un solar frente a la iglesia donde anteriormente se encontraba la casa del cura. Alberto Rasero, su alcalde, cuenta que "en los pueblos y en cualquier localidad se puede dinamizar, con trabajo y esfuerzo se pueden sacar proyectos adelante".

Y es que el nuevo edificio proyectado de usos múltiples para Villaba es una necesidad. "Llevamos detectando un tiempo que tenemos necesidades no cubiertas como debieran. Uno es el aspecto sanitario, el consultorio médico está integrado ahora en el Ayuntamiento y para poder dar servicio a las 800 cartillas adscritas se queda pequeño. Luego tenemos otro factor que es el cultural, tenemos 50 niños en el colegio, gente adulta, y no tenemos un lugar en el que poder hacer cursos, actividades y demás durante el año. Y por otro lado entendemos que nos falta ocio. Salvando al verano cultural no tenemos un lugar en el que poder desarrollar teatros, monólogos... Lugares en los que poder desarrollar actividades", explica.

Ubicación del edificio / Imagen facilitada

Estas necesidades se verán cubiertas pronto en Villalba, para lo cual, eso sí, habrá que realizar una inversión de en torno a 600.000 euros. "Tenemos la intención firme de llevarlo a cabo. Queremos contratar ya las obras el próximo mes de febrero, lo haremos con la colaboración de Diputación y los fondos del Ayuntamiento, pero también buscaremos financiación en la Junta y ADRI para poder complementar. Tanto el equipo de gobierno como la oposición y la gente del pueblo está encantada con la idea, es un espacio perfecto para poder desarrollar actividades en él. Nosotros tenemos estudiado el motivo y el fin de este edificio, que será sostenible tanto en lo medioambiental como en lo económico; por ello será un edificio de planta baja que albergará los factores que ya he explicado", recuerda.

Y es que Rasero entiende que "para que la gente quiera quedarse en un pueblo a vivir tiene que tener buenos servicios, y a nosotros nos faltaba un lugar en el que poder realizar estas actividades". "La idea es que si todo va bien se terminen las obras en 2022. Es una obra relativamente sencilla, por lo que los plazos se acortan, y queremos que los vecinos puedan disfrutarlo lo antes posible", especifica.

Proyectos ya cumplidos

Parque Biosaludable / Cadena SER

Por otro lado, el primer edil de Villalba ha repasado también en los micrófonos de la SER otros proyectos que ya han sido ejecutados y se encontraban en la lista de prioridades tanto del consistorio como también de los vecinos. "Hay otros proyectos que ya hemos ejecutado. Hemos cumplido la promesa de instalar un parque biosaludable, en diciembre ya pudimos instalar las máquinas en el Parque de la Fuente. En Villalba hay mucha gente y se quiere hacer ejercicio al aire libre. En la actualidad, principalmente estamos centrando nuestros esfuerzos en la contratación de las obras de este centro de usos múltiples", sentencia.