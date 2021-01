Comienza el juicio por el caso PIAF que investiga al ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert

Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio por el caso PIAF. El juez ha sentado en el banquillo de los acusados al ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, y al ex concejal, Ramón Tomás, ambos del Partido Popular, en la causa en la que se investiga si el consistorio, presuntamente, pagó 600.000 euros por trabajos que no se llegaron a realizar.

A las 10 de la mañana, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha comenzado el juicio por el conocido como caso Piaf, en el que están citados como acusados el ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, y el ex concejal y ex vicepresidente de la Diputación, Ramón Tomás, ambos del Partido Popular. Además, también figuarn como acusados miembros de la empresa Piaf, entre ellos Alejandro Pons y Antonio Pons, y un funcionario público del consistorio.

El juez investiga una supuesta falsedad de facturas que fueron pagadas por el Ayuntamiento a la empresa constructora en el año 2011 y presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos públicos. El magistrado, al parecer, observó indicios de delito en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vila-real, en unas facturas pagadas por valor de 600.000 euros y que presuntamente firmó Rubert como alcalde en funciones, en mayo de 2011. Unas facturas por unos servicios, que según testificaron técnicos municipales, PIAF, supuestamente no llegó a realizar.

Las declaraciones finalizarán el 28 de enero, está previsto la comparecencia de más de 40 testigos durante el proceso.