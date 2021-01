El Depor llega en cuadro a Zamora

El año empezó accidentado y continúa por esos derroteros para el Dépor. El conjunto de Fernando Vázquez viajará en cuadro a Zamora para medirse al conjunto local. Los herculinos suman otras tres lesiones musculares que dejarán en tierra a Claudio Beauvue , a Eneko Bóveda y a Héctor Hernández. Estos dos últimos apuntaban a titulares en el duelo del Ruta de la Plata. El entrenador blanquiazul asegura que se trata en los tres casos de roturas de fibras que podrían suponer una recuperación de tres semanas para evitar alguna recaída. A la lista de bajas se suman Miku, Derick Osede, Borja Galán y Uche Agbo. Por otro lado, tampoco estará el sancionado Alonso Lara ni podrá Vázquez dirigir el duelo por su expulsión ante el Celta B. Un panorama desolador en conjunto para afrontar el primer duelo del 2021.

No es la primera lesión muscular del Deportivo en este curso, que está viviendo una auténtica sangría en cuanto a estas dolencias. El entrenador aseguró ante los medios que no tiene explicación para lo que está ocurriendo este curso. "No es fácil saber por qué, pero las lesiones musculares, si ves estadísticas, subieron de forma espectacular en todos los equipos. No nos pasa a nosotros solos", explica. El técnico cree las bajas temperaturas o los metidos de entrenamiento pueden estar detrás del problema.

Desde el propio club, y desde principios de la temporada, ya había un importante miedo a que las lesiones y la enorme carga física de las sesiones pudiesen ser un lastre para el Depor durante el curso.

Un nuevo positivo en el Depor

Tras el partido de Copa, ya Fernando Vázquez avanzó que el gran temor era a que hubiese más positivos en la plantilla. Un día después, se confirmó el peor de los pronósticos. Un jugador que estuvo en la convocatoria del duelo de Copa dió positivo y fue sacado del entreno de ayer jueves por el doctor Carlos Lariño. Desde ese momento, permanece en su domicilio en cuarentena. Por ese motivo, se ha hecho un cribado a la primera plantilla del Depor y a otros compañeros que se consideraron contactos estrechos.

Es el cuarto positivo de la primera plantilla que está afectado en el último mes. Tanto el Fabril como el primer equipo ya se han visto afectados. Tras la Navidad, Gandoy y Adri Castro fueron los primeros en caer. A ellos se ha sumado desde el martes otro jugador, y a éstos se suma el último caso en el club.

Vázquez confiado a pesar de la situación

A pesar de la plaga de bajas, el Deportivo afronta con confianza el duelo del Ruta de la Plata. El entrenador ha destacado que el Depor llega reforzado tras el duelo ante el Alavés y cree que "el equipo está confiado, seguro, pero volvemos a una competición en la que todos nos consideran favoritos y en la que tenemos que saber afrontar esta situación mejor". Asegura el de Castrofeito que se verá en esta nueva fase del campeonato a un "Depor mejor" y con un juego más "atractivo".