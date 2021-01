La Vall d'Albaida en una situació crítica respecte als casos de covid-19

La covid-19 continua marcant noves xifres record de contagis a La Vall d'Albaida, marcat sobretot per l'augment de municipis com Benigànim i Llutxent, que arriben al seu màxim històric, o L'Olleria i Ontinyent que s'acosten.

Ontinyent continua empitjorant la seua situació. De dimarts a divendres s'han anunciat 86 nous positius que augmenten a més de 1.700 els contagis des del mes de març. A més a més se situa en 287 casos actius, acostant-se així als 304 que van marcar el màxim durant el passat mes de novembre i desembre.La taxa és superior als 800 i s'espera que continue augmentant a pesar del confinament.

Els altres dos municipis que es troben actualment en un confinament perimetral són Benigànim i Quatretonda, dos municipis que han marcat el rècord històric. Benigànim se situan en 130 casos actius simultànis, superant així el seu màxim registre del passat setembre quan també va ser confinat; en el cas de Quatretonda, segons les xifres oficials de Sanitat baixaria de 40 a 37, però des de les xarxes socials municipals s'ha informat que son 85 els casos actius, el que suposa una taxa superior als 3.200 cada 100.000 habitants.

Llutxent també ha superat el seu màxim registre, i actuaklment compta amb 34 casos actius mentre que L'Olleria continua augmentant i ha tornat ja a tindre 67 casos. També han augmentat Albaida (de 24 a 30), Bocairent (13 a 18), El Palomar (d'1 a 3), Fontanars (de 22 a 23) i La Pobla del Duc (de 9 a 11).

Aquesta actualització ens ha deixat també una gran quantitat de municipis que redueixen els seus contagis, son: Agullent (de 7 a 6), Aielo (de 37 a 33), Alfarrasí (de 14 a 11), Benicolet (de 2 a cap), Benissoda (de 4 a 3), Benissuera (d'1 a cap), Castelló de Rugat (de 9 a 7), Guadassèquies (de 4 a 3), Montaverner (de 7 a 5) i Salem (de 4 a 3). Atzeneta i Bèlgida mantenen 1 cas.

Cal destacar que el fet que baixen els contagis actius no vol dir que millore la situació, ens molts casos el nombre de nous contagis ha pujat exponencialment, però fa més de 14 dies va haver més contagis.

Ontinyent activa un pla especial per controlar el confinament aquest cap de setmana

Les Forces i Cossos de Seguretat incrementaran els controls per garantir el confinament perimetral a Ontinyent decretat per la Conselleria de Sanitat. Així es constatava a la reunió que ha mantingut aquest matí l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez i el regidor de Seguretat, Pepe Gandia amb els responsables de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local.

En aquest sentit, aquestos han explicat als membres del Govern d’Ontinyent la complexitat que suposa el tancament perimetral d’una població com Ontinyent de prop de 40.000 habitants "tenint en compte el nombre d’efectius que existeixen i les disposicions i excepcions marcades pel Decret de Conselleria". Tot i això, s’ha acordat intensificar els controls per garantir el confinament perimetral per tal de reduir al màxim possible la circulació de persones. Durant la reunió s’explicava que "el confinament perimetral és sols una de les mesures decretades" i, per això, també van a realitzar-se controls per garantir el tancament de l’hostaleria, la suspensió de tota l’activitat esportiva i cultural de concurrència pública, així com el compliment dels aforaments als comerços restringit actualment al 30%.