Desmontando mitos de la psicología

En el día a día, en la vida, hay diversos mitos que se asocian a múltiples disciplinas. Una de ellas como la psicología está rodeada de demasiadas percepciones irreales. Ir al psicólogo está bien visto, por ejemplo, en otros países europeos. Pero en España se sigue asociando esa situación en muchas ocasiones con que se tiene un problema mental. Nos cuesta contar que vamos al psicólogo por el miedo a lo que pensarán los demás, cuando es algo tan sano como ir al médico por simplemente tener algún dolor. Sobre esos mitos hemos charlado este viernes en nuestro tiempo de psicología con Felisa Quintana, de EQD Psicólogos.

"Uno de los mitos que aún escuchamos es que ir al psicólogo es porque soy débil y porque no sé resolver sus problemas y es al revés. Una persona fuerte reconoce que tiene problemas y quiere ponerle solución a ello. A lo largo de todos estos años el conocimiento de las ciencias de la salud y el que haya más educación hace que seamos como más humanos, y se empieza a ver al ser humano como es realmente. Tiene que ver con reconocerse como es y entender que hay épocas en la vida que no son como otras, y en un momento dado surge un problema nuevo que al no haberlo nunca afrontado no sabes cómo hacerlo. Otro de los mitos es no necesito ir al psicólogo porque tengo amigos o familia que me ayuden, que eso es importante y bueno porque a veces sí ayudan, pero otras veces tienes que acudir a un especialista porque esas herramientas no las tienes", explica.

"Hay comunidades mucho más adelantadas. En EEUU o Francia ir al psicólogo no es un problema, pero aquí sí lo parece. El prototipo de ir al psicólogo es muchas veces tener ese temor de qué van a pensar de mí si voy. Y es algo sano, al igual que cuando duele algo o te sientes mal vas al médico, y la salud mental es igual de importante que la física, de hecho incide en la salud física", cuenta. "La psicología no pertenece a la medicina aunque son primas hermanas, es un grado o licenciatura independiente, solo se dedica a estudiar el comportamiento y la conciencia humana, y eso es otro mito", añade Quintana sobre la visión del psicólogo que se tiene en España.

Sobre aquellos problemas más severos que incluyen medicación, la profesional también advierte. "Hay enfermedades en las que la medicación es indispensable, todo va en grados, pero ahora mismo no significa que una cosa sea peor que otra, que es algo que también podría entrar dentro de los mitos. Muchas veces el ámbito que más se trabaja en psiquiatría y psicología se complementa mutuamente, en general lo que nosotros hacemos es enseñar a la persona a adaptarse mejor a la vida, lo que hacemos es modificar comportamientos o intentar mejorar problemas junto a lo mejor a la medicación que toman, y eso les ayuda a adaptarse mejor al problema que tienen", sentencia.

La charla al completo sobre los mitos e irrealidades que rodean al mundo de la psicología con Felisa Quintana puede reproducirse en el siguiente audio.