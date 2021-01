La reforma del estadio Ciudad de Tudela comenzará en otoño

Las obras de reforma del estadio Ciudad de Tudela comenzarán previsiblemente en otoño de este año. Así lo ha detallado el alcalde, Alejandro Toquero (Navarra Suma) quien, junto al concejal de Urbanismo, Zeus Pérez (Navarra Suma), y los arquitectos del estudio Arquitectos Asociados, Mikel Zabala y Santiago Iribarren, ha presentado el proyecto de la reforma del estadio inaugurado en 1969.

El presupuesto asciende, por el momento, a cerca de 2,5 millones de euros y no cuenta con subvención del Gobierno de Navarra. El alcalde asegura: "Me gustaría decir que hemos contado con apoyo pero no ha sido así y ya no podíamos esperar más, no podemos tener un campo así. No es digno ni para quien lo está utilizando ni es digno para la segunda ciudad de Navarra".

El alcalde ha adelantado la licitación de las obras de la primera fase de la reforma para después del verano (165.000 euros) y la ejecución, el año que viene, de los trabajos de derribo de los fondos del estadio. En total, la reforma se llevará a cabo en ocho fases. El edil de Urbanismo, Zeus Pérez, explica que se hará así por dos razones: "La primera de ellas porque se pueda compatibilizar la actividad deportiva con las obras; y la segunda, por al disponibilidad presupuestaria para que se puedan ir haciendo anualmente las diferentes fases".

Además, Alejandro Toquero ha recordado la partida de 300.000 euros destinada en los presupuestos municipales del nuevo ejercicio para acometer las primeras acciones, con el objetivo de empezar a hacer realidad la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial que, cumpliendo las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol para equipos que militan en Segunda División y el resto de las normativas aplicables a infraestructuras deportivas, renueve la imagen del estadio y lo integre en un entorno urbano.

La solución final es la renovación total del estadio para conseguir una capacidad de 3.162 espectadores (1.358 en tribuna y 1.804 en general), pudiéndose completar en el futuro los fondos de gol para albergar sendas tribunas fijas o de carácter provisional (con capacidad para 766 espectadores cada una) para eventuales acontecimientos. En total, el nuevo estadio de Tudela podrá albergar a 4.694 espectadores de fútbol y tendrá capacidad para hasta 10.000 en caso de celebración de espectáculos o conciertos que requieran el uso del terreno de juego.

Las fases previstas son: reparaciones estructurales; demolición de fondos y urbanización; seguridad de evacuación y adecuación de gradas; salas y vestuarios; fachada; urbanización exterior; iluminación del campo; y césped artificial y riego.

Se ha intentado conservar la imagen unitaria del antiguo estadio, pero la suspensión de las gradas de gol compromete dicha imagen. La propuesta incluye dos estrategias. Por un lado, renovar la fachada principal, dignificando y modernizando su imagen y, por otro, dejar constancia en la urbanización de la huella del antiguo estadio, integrando los muros de cierre de los fondos de gol en el antiguo trazado del estadio.

La infraestructura contará con cuatro accesos-salidas en las cuatro esquinas del campo de juego como cuatro vacíos que resuelven el entronque de las viejas gradas con los muros laterales. El acceso de los espectadores se ha planeado sin ningún tipo de barreras, al nivel de la cancha de juego. Además de los accesos de público, cada una de las entradas dispondrá de puertas para controlar el acceso de vehículos a la cancha de juego.

Como aspecto importante de la reforma, hay que apuntar la supresión de los vomitorios de la tribuna para liberar espacio en la planta bajo gradas y lograr espacio para el programa de vestuarios y espacios deportivos, que se situarán bajo la tribuna.

Todas estas proyecciones planeadas en el interior del estadio dispondrán de suministros actualizados de agua, riego, óptimas instalaciones eléctricas y de climatización, modernos sistemas de megafonía y control de accesos o Wifi. Sobre la iluminación de los campos de fútbol, se llevará a cabo mediante dos plataformas sobre las torres ya existentes.

Y también se renovará el entorno, actualmente degradado en la entrada a la ciudad.