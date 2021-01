El Govern demana no sortir de casa si no és indispensable per nevades "severes"

El Govern ha demanat restringir al màxim la mobilitat durant el cap de setmana i que no se surti de casa si no és "indispensable i inajornable", davant la previsió d'un temporal "sever" de neu, vent i mala mar, pel qual es prohibirà la circulació de camions de més de 7,5 tones.

Així ho ha advertit el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una roda de premsa telemàtica en què ha anunciat que a Catalunya s'ha activat ja alerta pel "sever" temporal de neu, vent i mala mar que pot arribar ja la tarda de aquest divendres a les terres de l'Ebre i que demà serà generalitzat a tota la comunitat, on es podrien acumular fins a 50 centímetres de neu.

El conseller ha alertat que l'episodi de neu, fred i mala mar serà "molt generalitzat" a tot Catalunya, per això ha demanat que, tot i les actuals restriccions de mobilitat pel coronavirus, amb un confinament municipal, els catalans es quedin a casa i no surtin a la carretera "llevat que sigui indispensable, urgent i inajornable".

"Estem en fase de restriccions pel coronavirus, i per tant no hi hauria d'haver gaire mobilitat. Malgrat això, el consell és no sortir, no fer desplaçaments, fer només els que siguin estrictament necessaris i inajornables. Són dies, seran dies aquest cap de setmana, perquè tots ens quedem a casa", ha indicat.

En aquesta línia, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha insistit que, si no cal, "és millor no sortir de casa" per evitar possibles accidents davant d'una situació meteorològica que es preveu complexa a partir d'aquesta tarda-nit.

Davant d'aquesta situació, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha acordat que entre les 19.00 hores d'aquest divendres i les 06.00 hores de dilluns que ve quedi prohibida la circulació de camions de més de 7,5 tones per les carreteres catalanes.

Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra, que des d'ahir desplegaven diàriament 258 controls juntament amb les policies locals per controlar el compliment del confinament municipal, readaptaran ara als seus efectius per centrar-se en les vies que poden ser més conflictives durant el temporal, per tal d'evitar el col·lapse de trànsit i que els vehicles quedin atrapats per la neu.

El comissari portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, he demanat "prudència" i que s'evitin al màxim les sortides de vehicles durant les pròximes hores i durant tot el cap de setmana.

Si és imprescindible sortir a la carretera, Molinero ha recomanat que s'extremi la precaució, que abans s'informi sobre la situació de la xarxa viària, que es portin cadenes i que es comprovi prèviament que se saben col·locar, que es portin els dipòsits carregats de combustible i carregadors per a telèfons mòbils i que en els desplaçaments llargs es porti roba d'abric, menjar i beguda.

Tot i això, ha insistit que, més enllà de les restriccions pel coronavirus, la mobilitat hauria d'estar durant el cap de setmana "el més restringida possible" per evitar "situacions complicades".

Malgrat que els vehicles pesants no podran circular, sí que es permetrà que ho facin els que porten mercaderies imprescindibles, entre ells els que transporten vacunes, segons ha precisat Molinero.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), segons el seu director, Eliseu Vilaclara, és que la nevada comenci aquesta tarda-nit pel sud de Catalunya i durant la matinada s'estengui de manera "molt ràpida" per tota la comunitat i que es mantingui durant tot el dissabte, on es poden acumular entre 30 i 50 centímetres en zones muntanyoses, entre 20 i 30 centímetres a les muntanyes del prelitoral i entre 5 i 15 en zones interiors.

A la costa no s'espera que la neu faci gruix, tot i que sí que es podria veure nevar a "algun moment esporàdic", segons la previsió de Vilaclara.